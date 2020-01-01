موعد مباراة مانشستر يونايتد وكوبنهاجن في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد كوبنهاجن في ربع نهائي الدوري الأوروبي 2020، وما هي القنوات الناقلة والملعب والتشكيل المتوقع؟

يواجه مانشستر يونايتد نادي كوبنهاجن على ملعب راين إنيرجي بمدينة كولن الألمانية، في الدور ربع النهائي من الدوري الأوروبي 2020 .

تأهل الفريق الدنماركي من المجموعة الثانية في البطولة من المركز الثاني خلف مالمو برصيد 9 نقاط، ثم فاز على سلتيك في دور 32 بنتيجة 4-2 على مباراتي الذهاب والإياب، وأقصى باشاك شهير من دور 16 بعد الخسارة في الذهاب 1-0 والفوز في العودة بعد الكورونا 3-0.

لا يختلف طريق مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي كثيرًا عن طريق خصمه في ربع النهائي، حيث جاء في صدارة المجموعة الثانية عشرة، لكنه سحق كلوب بروج في دور 32 بمجموع نتائج (6-1)، وذلك بعد أن تعادل في الذهاب بهدفٍ لمثله، قبل أن يغرق الفريق البلجيكي في مسرح الأحلام ويضربه بالخمسة، وفي دور 16 انتصر الشياطين الحمر على لاسك بنتيجة 7-1 على مباراتي الذهاب والعودة.

المزيد من الفرق

سيواجه الفائز بهذه المباراة الفائز من وولفرهامبتون وإشبيلية في نصف النهائي، وستلعب جميع المواجهات المتبقية بين جميع الفرق على مباراة واحدة فقط، وذلك بعد النظام الجديد للبطولة بسبب فيروس كورونا.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد كوبنهاجن في ربع نهائي الدوري الأوربي ، وما هي القنوات الناقلة للمباراة؟

ما هو موعد مباراة مانشستر يونايتد وكوبنهاجن؟

موعد مباراة مانشستر يونايتد أمام كوبنهاجن هو يوم الإثنين 10 أغسطس 2020 ميلاديًا، الموافق 20 ذو الحجة 1441 هجريًا.

ستنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أن تقام على ملعب راين إنيرجي.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وكوبنهاجن؟

تُنقل فعاليات بطولة الدوري الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حصريًا على شبكة قنوات beIN Sports، وقد خُصصت القناة رقم 1 لنقل مباراة مانشستر يونايتد وكوبنهاجن.

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة مانشستر يونايتد - كوبنهاجن راين إنيرجي الإثنين 10 أغسطس 2020،

20 ذو الحجة 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1

ما هو التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد؟

سيغيب عن مانشستر يونايتد في مباراة الدوري الأوروبي القادمة ضد كوبنهاجن فيل جونز للإصابة، ولن يغيب أي لاعب آخر.

مباراة ربع النهائي لبطولة #الدوري_الأوروبي ✨



🆚 كوبنهاجن.

📆 الاثنين 10 أغسطس.

🕗 ستقام في العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

📍 راين إينرجي ستاديون. pic.twitter.com/ecoSPS8u9X — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) August 9, 2020

من المتوقع أن يبدأ سولشاير بروميرو في حراسة المرمى، دالوت وماجواير وبايلي وويليامز في الدفاع، ماكتوميناي وبوجبا وفيرنانديش ولينجارد ومارسيال في الوسط، وراشفورد في الهجوم.

التشكيل | 4-2-3-1

سيرخيو روميرو

براندون ويليامز - إيريك بايلي - هاري ماجواير - ديوجو دالوت

بول بوجبا - سكوت ماكتوميناي

أنتوني مارسيال - برونو فيرنانديش - جيسي لينجارد

ماركوس راشفورد

ما هو التشكيل المتوقع لكوبنهاجن؟

لن يغيب عن كوبنهاجن في مباراة مانشستر يونايتد إلا سانتوس بسبب الإيقاف.

سيبدأ يوهانسون في حراسة المرمى، فاريلا ونيلسون وبيلاند وبويليسين في الدفاع، ستاجي وزيكا في الوسط، وأمامهما بيل وفيند وفالك، وفي الهجوم كاوفمان.

التشكيل | 4-2-3-1

كارل يوهان يوهانسون

نيكولاي بويليسين - أندرياس بيلاند - فيكتور نيلسون - جييرمو فاريلا

زيكا - ينس ستاجي

راسموس فالك - يوناس فيند - بيب بيل

ميكيل كاوفمان