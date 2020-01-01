موعد مباراة مان يونايتد ضد مان سيتي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد أمام مانشستر سيتي بملعب أولد ترافورد بالجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي، والقنوات الناقلة لديربي المدينة

ديربي قوي دائم الإثارة سيكون عشاق كرة القدم على موعد معه يوم السبت، عندما يستقبل مانشستر يونايتد نظيره مانشستر سيتي بملعب أولد ترافورد لحساب الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

رأس المدرب أولي جونار سولشاير باتت على المقصلة حاليًا، وقد يُطاح به حال أن خسر الدوري بعد الخروج المُحبط من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي.

في الوقت نفسه فإن بيب جوارديولا يُريد أن يثأر لنفسه ويحقق المجد في الديربي بعد أن هُزِم العام الماضي في أولد ترافورد بهدفين نظيفين، كما أن سجله أمام سولشاير ليس على أفضل ما يكون.

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مانشستر سيتي يأتي في المركز السابع برصيد 18 نقطة، فيما يتواجد اليونايتد بالمرتبة السادسة برصيد 19 نقطة، الفوز لأي منهما يجعله يقترب كثيرًا من القمة التي يعتليها الثنائي ليفربول وتوتنهام بـ24 نقطة.

وفي هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي والقنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي؟

موعد مباراة مانشستر يونايتد أمام مانشستر سيتي هو السبت الموافق 12 ديسمبر 2020، الموافق 27 ربيع الآخر 1442 هجريًا، على ملعب أولد ترافورد.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق التلفزيونية الحصرية لنقل مباريات الدوري الإنجليزي، ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر القناة رقم 1.

لكن يمكنك متابعة مباراة مانشستر يونايتد وسيتي عن طريق الإنترنت من خلال خدمة البث المباشر التي يقدمها لك موقع جول ، والتي تبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب مانشستر يونايتد - مانشستر سيتي السبت 12 ديسمبر 2020،

27 ربيع الآخر 1442،

19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 1 أولد ترافورد

التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد

سيعود الثنائي أنتوني مارسيال وإيدنسون كافاني مرة أخرى من إصابتهما، مع عودة لوك شاو في المباراة الأخيرة، ليكون الغياب الوحيد هو فيل جونز.

📋 A look ahead to how Ole's Reds are shaping up for Saturday's #PL clash 👇#MUFC #MUNMCI — (@ManUtd) December 10, 2020

ومن المتوقع أن يعتمد سولشاير على دي خيا في حراسة المرمى، مع تواجد ماجواير وليندلوف في قلب الدفاع ومنتصف ملعب بقيادة الرائع برونو فيرنانديش وفي الأمام ماركوس راشفورد.

التشكيل | 4-3-3

دافيد دي خيا

لوك شاو - هاري ماجواير - فيكتور ليندلوف - آرون بيساكا

برونو فيرنانديش - سكوت ماكتوميناي - بول بوجبا

أنتوني مارسيال - ماركوس راشفورد - ماسون جرينوود

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي

لا يُعاني مانشستر سيتي من أي إصابات وسيكون الفريق كامل العدد في الديربي الناري.

ومن المتوقع أن يواصل جوارديولا الاعتماد على إيدرسون في حراسة المرمى ومن أمامه آكي ودياش، مع رودريجو ودي بروينه في منتصف الملعب وجابرييل جيسوس في الهجوم.