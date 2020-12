موعد مباراة مان يونايتد ضد مان سيتي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ديربي قوي دائم الإثارة سيكون عشاق كرة القدم على موعد معه يوم السبت، عندما يستقبل مانشستر يونايتد نظيره مانشستر سيتي بملعب أولد ترافورد لحساب الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

رأس المدرب أولي جونار سولشاير باتت على المقصلة حاليًا، وقد يُطاح به حال أن خسر الدوري بعد الخروج المُحبط من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي.

في الوقت نفسه فإن بيب جوارديولا يُريد أن يثأر لنفسه ويحقق المجد في الديربي بعد أن هُزِم العام الماضي في أولد ترافورد بهدفين نظيفين، كما أن سجله أمام سولشاير ليس على أفضل ما يكون.

مانشستر سيتي يأتي في المركز السابع برصيد 18 نقطة، فيما يتواجد اليونايتد بالمرتبة السادسة برصيد 19 نقطة، الفوز لأي منهما يجعله يقترب كثيرًا من القمة التي يعتليها الثنائي ليفربول وتوتنهام بـ24 نقطة.

وفي هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي والقنوات الناقلة.

ديربي مانشستر | مقصية روني و10 مشاهد لا تُنسى

موعد مباراة مانشستر يونايتد أمام مانشستر سيتي هو السبت الموافق 12 ديسمبر 2020، الموافق 27 ربيع الآخر 1442 هجريًا، على ملعب أولد ترافورد.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق التلفزيونية الحصرية لنقل مباريات الدوري الإنجليزي، ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر القناة رقم 1.

لكن يمكنك متابعة مباراة مانشستر يونايتد وسيتي عن طريق الإنترنت من خلال خدمة البث المباشر التي يقدمها لك موقع جول ، والتي تبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

سيعود الثنائي أنتوني مارسيال وإيدنسون كافاني مرة أخرى من إصابتهما، مع عودة لوك شاو في المباراة الأخيرة، ليكون الغياب الوحيد هو فيل جونز.

📋 A look ahead to how Ole's Reds are shaping up for Saturday's #PL clash 👇#MUFC #MUNMCI