موعد مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة ضد بورنموث في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع للفريقين

يستضيف فريق مانشستر يونايتد نظيره بورنموث، وذلك على أرضية ملعب أولد ترافورد، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى اليونايتد إلى تحقيق الفوز من أجل الاستمرار في مطاردة تشيلسي وليستر سيتي واقتناص المركز الثالث أو الرابع في لائحة الترتيب.

بينما يأمل بورنموث في تحقيق نتيجة إيجابية أمام أصحاب الأرض، تساعده على النجاة من شبح الهبوط هذا الموسم.

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ويحتل الشياطين الحمر المركز الخامس في الترتيب برصيد 52 نقطة، بينما يتواجد فريق بورنموث في المركز قبل الأخير برصيد 27 نقطة، متأخرًا خلف أستون فيلا بفارق الأهداف.

والآن نستعرض معًا موعد المباراة، التشكيل المتوقع والغيابات بالنسبة للفريقين..

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ما هو موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد بورنموث؟

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد بورنموث، يوم السبت الموافق 4 يوليو لعام 2020، 13 ذو القعدة 1441 هجريًا، وذلك على ملعب أولد ترافورد.

وستنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد بورنموث؟

تمتلك قنوات بي إن سبورت حقوق نقل الدوري الإنجليزي، بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وسيتم نقل أحداث مباراة مانشستر يونايتد ضد بورنموث على القناة الثانية beIN SPORTS HD 2، كما كان الحال بالنسبة للمباراة الماضية أمام برايتون.

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة مانشستر يونايتد- بورنموث أولد ترافورد السبت 4 يوليو 2020،

13 ذو القعدة 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN SPORTS HD 2

ما هو التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد؟

وسيدخل مانشستر يونايتد مواجهته أمام بورنموث، في غياب عدة لاعبين أبرزهم، لي جرانت، وكذلك فيل جونز الذي لايزال لم يتعاف من الإصابة التي يُعاني منها، كما سيغيب أيضاً أكسيل توانزيبي للإصابة كذلك.

يا محلى العودة! ❤️



حان وقت التصويت للاعب الشهر في #يونايتد 👇 — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) July 1, 2020

وفيما عدا ذلك ستكون كتيبة الشياطين الحمر جاهزة تمامًا لتحقيق الفوز على المنافس بورنموث في المباراة القادمة بينهما.

التشكيل | 4-2-3-1

دافيد دي خيا

لوك شاو - فيكتور لينديلوف - هاري ماجواير - أرون وان بيساكا

سكوت ماكتوميناي - فريد

ماركوس راشفورد - بول بوجبا - ماسون جرينوود

أنتوني مارسيال

ما هو التشكيل المتوقع لبورنموث؟

بينما سيخوض بورنموث مباراته المقبلة أمام مانشستر يونايتد، وسط عدة غيابات بارزة بين صفوفه.

ومن أبرز غيابات الفريق، تشارلي دانيلز وسيمون فرانسيس، ريان فريزر وجوردان أيبي، بالإضافة إلى كالوم ويلسون، لكن كتيبة المدرب إيدي هويي ستسعى إلى تجاوز غياباتها وتحقيق نتيجة إيجابية أمام اليونايتد في مواجهة السبت.

التشكيل | 4-4-2

آرون رامسديل

دييجو ريكو - ناثان أكي - ستيف كوك - آدم سميث

أرنوت جروينفيلد - فيليب بيلينج - جيفرسون ليرما - هاري ويلسون

جوشوا كينج - دومينيك سولانكي