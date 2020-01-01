موعد مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة ضد برايتون في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع..

يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفاً على نظيره برايتون ضمن يوم الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في المباراة التي سيستضيفها ملعب فالمر.

وسيخوض اليونايتد المباراة منتشياً بالفوز الذي حققه على حساب مضيفه نورويتش ضمن منافسات ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بهدفين لهدف،

بينما سيدخل برايتون المباراة بدافع تحقيق الفوز ، وذلك بعد أن تعادل سلبياً من دون أهداف في المباراة الماضية أمام ليستر سيتي، ضمن منافسات الجولة الماضية.

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ويحتل اليونايتد المركز السادس في لائحة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 49 نقطة جمعها من 13 فوزًا وعشرة تعادلات وثمانية هزائم.

بينما يأتي برايتون في المركز الخامس عشر برصيد 33 نقطة، جمعها من ستة انتصارات و12 تعادلًا و12 هزيمة.

.والآن سنتعرف في التقرير التالي على موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد برايتون، الغيابات والتشكيل المتوقع..

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ما هو موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد برايتون؟

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد برايتون، هو يوم الثلاثاء 30 يونيو الجاري عام 2020، 9 ذو القعدة 1441، على ملعب فالمر.

وستنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد برايتون؟

تمتلك قنوات بي إن سبورت حقوق نقل الدوري الإنجليزي، وسيتم نقل أحداث مباراة مانشستر يونايتد ضد برايتون على القناة الثانية beIN SPORTS HD 2.

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة برايتون - مانشستر يونايتد فالمر الثلاثاء 30 يونيو 2020،

9 ذو القعدة 1441،

21:15 مصر، 22:15 السعودية beIN SPORTS HD 2

ما هو التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد؟

وسيخوض مانشستر يونايتد المباراة مفتقداً لخدمات لاعبه فيل جونز الذي لايزال لم يتعاف من الإصابة التي يُعاني منها، كما سيغيب أيضاً أكسيل توانزيبي ووان بيساكا للإصابة كذلك.

◼ سجل هدف التأهل لنصف نهائي #كأس_الاتحاد

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◼ وقّع قميص موسم 2019/2020 للمشجع الفائز



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ومن المنتظر أن يخوض مدرب الشياطين الحمر، سولشاير، مواجهة برايتون، بتشكيلته المعهودة، من حيث دافيد دي خيا في حراسة المرمى وأمامه ماجواير وبايلي الذي قد يشارك في حالة عدم لحاق المدافع السويدي بالمباراة، بينما يقود منتصف الملعب برونو فيرنانديش وفريد وخط هجوم يتزعمه مارسيال وراشفورد.

التشكيل | 4-2-3-1

دافيد دي خيا

لوك شاو - فيكتور لينديلوف - هاري ماجواير - أرون وان بيساكا

سكوت ماكتوميناي - فريد

ماركوس راشفورد - برونو فيرنانديس - دانييل جيمس

أنتوني مارسيال

ما هو التشكيل المتوقع برايتون؟

أما فريق برايتون فسيدخل المباراة مفتقداً لخدمات الثنائي، ستيفين ألزاتي وآدم ويبستر وخوسه إزكييردو بسبب الإصابة.

💪 "The key for us has probably been the belief in ourselves as a group that we can take points off anyone in the division."#BHAFC 🔵⚪️ — & Hove Albion (at 🏡) (@OfficialBHAFC) June 28, 2020

لكن الفريق من المتوقع أن يخوض المباراة بتشكيلته المعتادة، على أمل نجاحه في تحقيق الفوز في المباراة من أجل المضي أكثر نحو المنطقة الدافئة في لائحة ترتيب البريميرليج.

التشكيل | 3-6-1

ماثيو رايان

شين دافي - دان بورن - لويس دانك

لياندرو توزارد - أليكيس أليستر - يفيس بيسوما - آرون موي - دافي بروبر - طارق لامبتي

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