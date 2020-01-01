موعد مباراة مان سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي أمام توتنهام في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب السبيرز بلندن، وما هي القنوات الناقلة لهذه القمة

يستقبل توتنهام على ملعبه بلندن نظيره مانشستر سيتي، في قمة من قمم الدوري الإنجليزي الممتاز تقام بينهما لحساب الجولة التاسعة من البطولة.

قيمة المباراة تكمن في كونها لقاء بين ثنائي تدريبي من الأفضل في التاريخ ولطالما كانت الإثارة عنوان الإثارة بينهما، إنهما جوزيه مورينيو وبيب جوارديولا.

السبيشال وان هذا الموسم يقود توتنهام بأفضل وسيلة ممكنة، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 17 نقطة، وفاز في آخر لقاءاته بصعوبة على وست بروميتش بهدف هاري كين في الوقت القاتل.

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أما الفيلسوف الإسباني فربما هذا أحد أقل مواسمه وأسوأ بداياته في مسيرته، إلا أن ذلك لم يمنع إدارة السيتيزنس من تجديد الثقة فيه ومنحه عقدًا جديدًا لعامين إضافيين.

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يحتل السيتي المركز العاشر برصيد 12 نقطة مع مباراة أقل عن السبيرز، وآخر المباريات التي التقيا فيها انتصرت فيها كتيبة الاستثنائي بهدفين نظيفين على نفس الملعب الذي تقام عليه مباراة هذه الجولة.

في هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة توتنهام ومانشستر سيتي وما هي القنوات الناقلة؟

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ما هو موعد مباراة توتنهام ومانشستر سيتي؟

موعد مباراة توتنهام أمام مانشستر سيتي هو السبت 21 نوفمبر 2020، الموافق 6 ربيع الآخر 1442 هجريًا، على ملعب توتنهام.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة توتنهام ومانشستر سيتي؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث الدوري الإنجليزي الممتاز مباشرةً وحصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل المباراة على قناة بي إن سبورتس 1.

أما متابعي النسخة العربية من جول فبإمكانهم متابعة البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام كتابيًا، والذي سيبدأ قبل الصافرة بأكثر من نصف ساعة.

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة توتنهام - مانشستر سيتي توتنهام السبت 21 نوفمبر 2020،

6 ربيع الآخر 1442،

19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 1

التشكيل المتوقع لتوتنهام

يظل موقف الثلاثي إيريك لاميلا ومات دوهيرتي وتانجانجا مجهولًا بسبب الإصابات، عدا ذلك فجميع الخيارات ستكون متاحة أمام مانشستر سيتي.

ومن المتوقع أن يعتمد جوزيه مورينيو على تشكيلته المعتادة، من خلال لوريس في حراسة المرمى وداير وألدرفيرلد كقلبين دفاع، ومنتصف الملعب بقيادة هويبيرج وفي الأمام كالعادة الهداف هاري كين.

التشكيل | 4-2-3-1

هوجو لوريس

سيرخيو ريجيلون - إيريك داير - توبي ألدرفيرلد - سيرجي أوريير

بيير هويبيرج - موسى سيسوكو

هيونج مين سون - تانجي ندومبيلي - جاريث بيل

هاري كين

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي

قائمة غيابات كبيرة لدى كتيبة بيب جوارديولا، يأتي في مقدمتها سيرخيو أجويرو للإصابة، وكذلك رحيم ستيرلينج، جنبًا إلى جنب مع ناثان آكي وفيرناندينيو وبنيامين ميندي.

ومن المتوقع أن يعتمد بيب جوارديولا على تشكيلته المعتادة، حيث إيدرسون في حراسة المرمى ولابورت ودياش كقلبين في دفاع، مع منتخب ملعب يقوده رودري وكيفن دي بروينه وفي الأمام جابرييل جيسوس.