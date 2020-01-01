موعد مباراة مان سيتي وأولمبياكوس العودة في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي أمام أولمبياكوس في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب كارايسكاكيس والقنوات الناقلة..

يحل مانشستر سيتي ضيفًا ثقيلًا على نظيره أولمبياكوس بملعب كارايسكاكيس، وذلك لحساب الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا .

مباراة الجولة الثالثة بين الفريقين انتهت بفوز سهل للسيتيزنس في ملعب الاتحاد بثلاثية نظيفة، وضعوا من خلاله قدمهم بصورة كبيرة في ثمن نهائي ذات الأذنين.

كتيبة بيب جواديولا تتصدر ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، ويأتي بعدها بورتو بست وأولمبياكوس بثلاث، فيما يحتل مارسيليا مؤخرة الترتيب بدون رصيد من النقاط.

المزيد من الفرق

الفوز هام للسيتي لسببين، الأول هو ضمان التأهل رسميًا إلى دور الـ16، والثاني مصالحة الجماهير بعد الهزيمة من توتنهام في قمة البريميرليج بهدفين نظيفين يوم السبت الماضي.

الكشف عن قائمة جول 50: أفضل 50 لاعب كرة قدم في العالم

في هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة مانشستر سيتي وأولمبياكوس والقنوات الناقلة.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا الجولة الرابعة والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة مانشستر سيتي وأولمبياكوس؟

موعد مباراة مانشستر سيتي أمام أولمبياكوس هو الأربعاء الموافق 25 نوفمبر 2020، الموافق 10 ربيع الآخر 1442 هجريًا، على ملعب كاريسكاكيس.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا خمس دقائق بتوقيت مصر، التاسعة إلا خمس دقائق بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وأولمبياكوس؟

ستُذاع مباراة مانشستر سيتي ضد أولمبياكوس على قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لدوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط، وستخصص لها القناة رقم 1.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب أولمبياكوس - مانشستر سيتي الأربعاء 25 نوفمبر 2020،

10 ربيع الآخر 1442،

19:55 مصر، 20:55 السعودية beIN Sports HD 1 كاريسكاكيس

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي

يظل غياب سيرخيو أجويور هو الغياب الأبرز لمانشستر سيتي، كما من غير المعروف إذا ما كان ناثان آكي سيلحق بالمباراة أم لا للإصابة أيضًا.

ومن المتوقع أن يعتمد بيب جوارديولا على تشكيلته المعتادة، بالحارس إيدرسون في حراسة المرمى والثنائي لابورت ودياش كقلبين دفاع، مع رودري في منتصف الملعب وهجوم يقوده فودين وستيرلينج.

التشكيل | 4-3-3

جواو كانسيلو- روبن دياش - إمريك لابورت - كايل ووكر

كيفن دي بروينه - إلكاي جوندوان - رودري

رحيم ستيرلينج - جابرييل جيسوس - فيليب فودين

التشكيل المتوقع لأولمبياكوس

يتوقع أن يعتمد بيدرو مارتينيز على تشكيلته المعتادة من خلال خوسيه سا في حراسة المرمى وأمامه رباعي دفاعي بقيادة الثنائي روبن سيميدو وبا، على أن يكون الثنائي رافينيا وهوليباس على الأطراف.

منتصف الملعب يتواجد فيه يان مفيلا وأندرياس بوشالاكيس، مع جناحين هما لازار راندلوفيتش وموسوراس، وفي الأمام يوسف العربي وأحمد حسن كوكا كمهاجمين صريحين.