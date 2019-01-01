موعد المباراة القادمة لمانشستر سيتي ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي

تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي وآرسنال في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

أبانوب صفوت

يستعد آرسنال لاستقبال مانشستر سيتي في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك على ملعب الإمارات، وذلك يوم الأحد 15 ديسمبر 2019 ميلادياً، الموافق 18 ربيع الآخر 1441 هجرياً، في مباراة مرتقبة بين الطرفين.

يسعى السيتي لتعويض الخسارة التي تعرض لها في الجولة الماضية في الديربي ضد مانشستر يونايتد، بعد أن اتسع الفارق بينه وبين الصدارة إلى 14 نقطة وبات الفريق مهدد بما هو أكثر من مجرد عدم المنافسة على اللقب، وهو الابتعاد عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

في المقابل، نجح آرسنال في الأسبوع الماضي بتحقيق الانتصار الأول له هذا الموسم تحت قيادة المدرب المؤقت ليونجبيرج، بعد أن قلب الطاولة على وست هام يونايتد في الديربي اللندني وحول تأخره بهدف إلى الفوز بثلاثية في مباراة تألق فيها الثنائي الجديد بيبي ومارتينلي.

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موعد مباراة آرسنال ضد مانشستر سيتي والقنوات الناقلة