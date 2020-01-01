موعد مباراة مانشستر سيتي ضد بورنموث، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة مان سيتي القادمة ضد بورنموث في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي 2020، وما هي القنوات الناقلة للمباراة التي ستقام في استاد الاتحاد

يشهد ملعب الاتحاد مباراة تجمع بين مانشستر سيتي وبورنموث ، ضمن فعاليات الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز .

يتواجد السيتي في المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 72 نقطة، ورغم أنه لن يفوز باللقب بعد حسم ليفربول له، إلا أن فريق جوارديولا لا يلعب إلا من أجل الفوز، وبالتأكيد سيدخل المباراة القادمة وهو لا يريد إلا الفوز.

أما بورنموث فلا بديل له عن الفوز في المباراة للخروج من مناطق الهبوط إلى المنطقة الآمنة، وسيدخل المباراة بروح عالية بعد الفوز على ليستر سيتي في المباراة الأخيرة بأربعة أهدافٍ لهدف.

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كانت آخر مباراة جمعت الفريقين في الدور الأول من الدوري الإنجليزي ، وانتهت بفوز مانشستر سيتي بثلاثة أهدافٍ لهدف، وبالتأكيد سيدخل الفريقان المباراة برغبة في الفوز لتحقيق أهدافهما المختلفة.

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وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي ضد بورنموث في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة مان سيتي ضد بورنموث؟

موعد مباراة مان سيتي ضد بورنموث هو يوم الأربعاء 15 يوليو 2020 ميلاديًا، الموافق 24 ذو القعدة 1441 هجريًا، وستقام على ملعب الاتحاد.

وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية، الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد بورنموث؟

ستُذاع مباراة مانشستر سيتي ضد بورنموث على قنوات بي إن سبورت كالمعتاد، وستخصص لها القناة الثانية beIN Sports HD 2.

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة مانشستر سيتي - بورنموث استاد الاتحاد الأربعاء 15 يوليو 2020،

24 ذو القعدة 1441،

19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 2

ما هو التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي؟

لا يغيب عن مانشستر سيتي إلا سيرخيو أجويرو بداعي الإصابة، وسيكون الفريق كامل العدد أمام بورنموث.

🏟️ ملعب الأكاديمية

🤸‍♂ بدون راحة نواصل العمل

⏭️ بورنموث



🔵 #السيتي pic.twitter.com/35HH47tihF — نادي مانشستر سيتي (@Cityarabia) July 12, 2020

من المتوقع أن يبدأ جوارديولا بإيدرسون في حراسة المرمى، ووكر وميندي وجارسيا ولابورت في الدفاع، دي بروينه ورودريجو ودافيد سيلفا في الوسط، محرز وجيسوس وستيرلينج في الهجوم.

التشكيل | 4-3-3

إيدرسون

بينجامين ميندي - إيميريك لابورت - إريك جارسيا - كايل ووكر

دافيد سيلفا - رودريجو - كيفين دي بروينه

رحيم ستيرلينج - جابرييل جيسوس - رياض محرز

ما هو التشكيل المتوقع لبورنموث؟

سيدخل بورنموث المباراة ضد مانشستر سيتي ولديه ثلاث إصابات، متمثلة في تشارلي دانييلس وكريس ميفام وسيمون فرانسيس.

سيبدأ رامسديل في حراسة المرمى، ريكو وكيلي وآكي وستاسي في الدفاع، ستانيسلاس وليرما وكوك وهاري ويلسون في الوسط، وسيقود الهجوم كينج وكالوم ويلسون.

التشكيل | 4-4-2

آرون رامسديل

دييجو ريكو - لويد كيلي - ناثان آكي - جاك ستاسي

جونيور ستانيسلاس - جيفيرسون ليرما - لويس كوك - هاري ويلسون

كالوم ويلسون - جوشوا كينج