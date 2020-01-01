موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة ضد بورنموث والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة مان سيتي القادمة ضد بورنموث في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي 2020، وما هي القنوات الناقلة للمباراة التي ستقام في استاد الاتحاد

يشهد ملعب الاتحاد مباراة تجمع بين مانشستر سيتي وبورنموث ، ضمن فعاليات الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز .

يتواجد السيتي في المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 72 نقطة، ورغم أنه لن يفوز باللقب بعد حسم ليفربول له، إلا أن فريق جوارديولا لا يلعب إلا من أجل الفوز، وبالتأكيد سيدخل المباراة القادمة وهو لا يريد إلا الفوز.

أما بورنموث فلا بديل له عن الفوز في المباراة للخروج من مناطق الهبوط إلى المنطقة الآمنة، فهو في المركز 18 في الترتيب، وتنتظره مواجهة الجولة 35 ضد ليستر سيتي اليوم الأحد.

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كانت آخر مباراة جمعت الفريقين في الدور الأول من الدوري الإنجليزي ، وانتهت بفوز مانشستر سيتي بثلاثة أهدافٍ لهدف، وبالتأكيد سيدخل الفريقان المباراة برغبة في الفوز لتحقيق أهدافهما المختلفة.

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وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي ضد بورنموث في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة مان سيتي ضد بورنموث؟

موعد مباراة مان سيتي ضد بورنموث هو يوم الأربعاء 15 يوليو 2020 ميلاديًا، الموافق 24 ذو القعدة 1441 هجريًا، وستقام على ملعب الاتحاد.

وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية، الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد بورنموث؟

ستُذاع مباراة مانشستر سيتي ضد بورنموث على قنوات بي إن سبورت كالمعتاد، وستخصص لها القناة الثانية beIN Sports HD 2.