موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يستعد ملعب أولد ترافولد لاحتضان مباراة الإعادة بين مانشستر يونايتد وفريق وولفرهامبتون وذلك في مباريات الجولة الثالثة من كأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك يوم الأربعاء المقبل 15 يناير 2020، الموافق 20 جمادي الأول 1441 هجريًا، وذلك في لقاء ممتع منتظر بسبب تألق الذئاب في مواجهات الكبار.

انتهت المباراة الأولى بين الفريقين بالتعادل السلبي، وسيحاول الشياطين الحُمر استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل التأهل للدور التالي وتعويض الخسارة المذلة التي تعرض لها الفريق على ملعبه في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة، بعد أن سقط أمام مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

في المقابل، لا يملك وولفرهامبتون أي شئ ليخسره عندما يواجه اليونايتد خارج أرضه، وسيحاول الذئاب بقيادة نونو سانتو الصعود للدور القادم على ملعب أولد ترافولد، خاصًة وأن الفريق دائمًا ما يظهر بشكل أكثر من رائع في المباريات الصعبة بسبب قدرتهم على اللعب على المرتدات بشكل رائع وهو ما يكون متاحًا في اللقاءات التي يلعبها خارج أرضه.

الآن نتعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع..

سولشاير يشيد براشفورد ويؤكد على قدرة مانشستر يونايتد في التحسن

سيتواصل غياب كل من ماكتوميناي وبول بوجبا عن مانشستر يونايتد للإصابة، عدا ذلك لن يفتقد الشياطين الحُمر لأي لاعب في المواجهة الصعبة التي تنتظره ضد وولفرهامبتون على ملعب أولد ترافولد.

من المقرر أن يلعب النرويجي سولشار بالأسلوب الذي اعتاد عليه هذا الموسم وهي 4/2/3/1، بتواجد دي خيا في حراسة المرمى، وفي عمق الدفاع كلا من ليندلوف وماجواير وبجوارهما على اليمين بيساكا وفي اليسار براندون ويليامز، في وسط الملعب سيشارك فريد بجانب ماتيتش، وفي المقدمة الثلاثي جيمس، مارسيال وراشفورد.

التشكيل | 4-2-3-1

ديفيد دي خيا

براندون ويليامز - فيكتور ليندلوف - هاري ماجواير - آرون بيساكا

نيمانيا ماتيتش - فريد

ماركوس راشفورد - خوان ماتا - دانييل جيمس

أنتوني مارسيال

لا يملك وولفرهامبتون أي غيابات عن مباراة مانشستر يونايتد في مباراة الإعادة بين الطرفين، وستكون كل تشكيلة المدرب البرتغالي نونو سانتو جاهزة لتحقيق المفاجأة خارج أرضه.

من المتوقع أن يعتمد نونو سانتو على طريقته المعتادة 3/4/3 بتواجد باتريسيو في حراسه المرمى، أمامه الثلاثي كودي، ديندونكر، سايس وأمامه رباعي عبارة عن نيفيس وموتينيو في العمق وعلى الأطراف جوني يسارًا ودوهيرتي يمينًا، وفي المقدمة الثلاثي تراوري، جوتا وخيمينيز

