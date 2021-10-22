موعد مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي 2021-22 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ليفربول أمام مانشستر يونايتد في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز بملعب أولد ترافورد، وما هي القنوات الناقلة؟

يستضيف ملعب أولد ترافورد ديربي شمال إنجلترا بين مانشستر يونايتد وليفربول، في قمة تقام بينهما لحساب الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يتعرض ليفربول حتى الآن لأي هزيمة على الصعيد المحلي والأوروبي وسط تألق كبير للنجم المصري محمد صلاح، والسعي لمواصلة الأداء المميز بالفوز بهذه القمة الضخمة.

يأتي ليفربول حاليًا في المركز الثاني برصيد 18 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن تشيلسي المتصدر الذي يلتقي مع نوريتش سيتي لحساب نفس الجولة.

أما مانشستر يونايتد فيجابه أزمة حقيقية ومرحلة من عدم الثقة في المدرب أولي جونار سولشاير بعد الهزيمة في الجولة الماضية أمام ليستر سيتي والتي سبقها التعادل مع إيفرتون.

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ربما أن الفوز الصعب على أتالانتا في دوري أبطال أوروبا بثلاثية لهدفين قد هدأ قليلًا من الأمور، لكن يظل سولشاير تحت ضغط كبير، فخسارة الديربي ستعني اقتراب إقالته.

الآن نستعرض سويًا موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد وما هي القنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة مانشستر يونايتد وليفربول؟

موعد مباراة مانشستر يونايتد وليفربول هو الأحد الموافق 24 أكتوبر 2021، على ملعب أولد ترافورد.

وتنلطق صافرة بداية المباراة في تمام الخامسة والنصف مساء بتوقيت مصر، السادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وليفربول؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث الدوري الإنجليزي بشكل حصري عبر شاشتها، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة المباراة الهامة للجمهور.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر شاشة التلفاز، يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي، والتي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة تقريبًا.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب مانشستر يونايتد - ليفربول الأحد 24 أكتوبر 2021،

17:30 مصر، 18:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium أولد ترافورد

التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد

من المتوققع أن يعتمد المدرب أولي جونار سولشاير على التشكيل الآتي:

التشكيل | 4-2-3-1

دافيد دي خيا

لوك شاو - هاري ماجواير - فيكتور ليندلوف - آرون بيساكا

فريد - سكوت ماكتوميناي

ماركوس راشفورد - بول بوجبا - ماسون جرينوود

كريستيانو رونالدو

التشكيل المتوقع لليفربول

من المتوقع أن يعتمد المدرب يورجن كلوب على التشكيل الآتي:

التشكيل | 4-3-3

أليسون بيكر

أندي روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - ألكسندر أرنولد

نابي كيتا - جوردان هندرسون - كيرتس جونز

ساديو ماني - ديوجو جوتا - محمد صلاح

ما هو تاريخ المواجهات بين مانشستر يونايتد وليفربول؟

التقى مانشستر يونايتد مع ليفربول في 207 مباراة على مختلف الأصعدة، وكانت الغلبة للشياطين الحمر برصيد 81 فوزًا.

أما ليفربول، فنجح في الفوز بـ68 مباراة وخيّم التعادل على القمة في 58 مباراة.

على صعيد الدوري الإنجليزي تغلب مانشستر يونايتد على ليفربول في 68 مباراة مقابل 58 انتصار للريدز آخرهم الموسم الماضي بقلب أولد ترافورد.

المسابقة فوز مانشستر يونايتد فوز ليفربول التعادل الدوري الإنجليزي 68 58 50 كأس الاتحاد الإنجليزي 10 4 4 كأس كاراباو 2 3 0 الدوري الأوروبي 0 1 1 بطولات أخرى 1 2 3 الإجمالي 81 68 58

من هو الهداف التاريخي لمباريات مانشستر يونايتد وليفربول؟

الهداف التاريخي لمباريات مانشستر يونايتد وليفربول هو أسطورة الريدز ستيفن جيرارد بـ9 أهداف، ويتساوى معه أسطورة يونايتد جورج وول بنفس الرصيد، وكذلك ساندي توربول.

أما أكثر اللاعبين مشاركة على الإطلاق في مباريات مانشستر يونايتد وليفربول فهو أسطورة الشياطين الحمر ريان جيجز، الذي خاض 48 مباراة أمام نادي ملعب أنفيلد.