موعد مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي 21-22 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد أمام ليستر سيتي التي تقام على ملعب كينج باور ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، وما هي القنوات الناقلة؟

يحل مانشستر يونايتد، ضيفًا ثقيلًا على ليستر سيتي، في مباراة هامة وقوية، تجمع بين الفريقين ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي.

مانشستر يونايتد، سيدخل المباراة وعينه على النقاط الثلاث، لمصالحة جماهيره بعد التعثر الأخير أمام إيفرتون، وضمان البقاء في مناطق التنافس على الصدارة.

أما ليستر سيتي هذا الموسم، يعيش فترة من تذبذب المستوى، ويريد تصحيح مساره والعودة إلى الانتصارات من الباب الكبير أمام الشياطين الحمر، للاقتراب أكثر من المقاعد المؤهلة للبطولات الأوروبية الموسم المقبل.

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في هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة ليستر سيتي ومانشستر يونايتد؟

موعد مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي هو السبت الموافق 16 أكتوبر 2021 على ملعب كينج باور، معقل الثعالب.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث الدوري الإنجليزي بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة المباراة الهامة للجمهور.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر شاشة التلفاز، يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي، والتي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة تقريبًا.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ليستر سيتي - مانشستر يونايتد السبت 16 أكتوبر 2021،

16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium كينج باور

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع

التشكيل | 4-2-3-1

دافيد دي خيا

لوك شاو – إريك بايلي – فيكتور ليندلوف – آرون وان بيساك

بول بوجبا – سكوت ماكتوميناي

ماركوس راشفورد – برونو فيرنانديش – جادون سانشو

كريستيانو رونالدو

تركيزنا بالكامل ينصب على مواجهة السبت 🔜👀 #يونايتد #ليستر_يونايتد — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) October 13, 2021

تشكيل ليستر سيتي المتوقع

التشكيل | 4-3-3

كاسبر شمايكل

بيرتراند – فيسترجارد - شالار سوينشو – كاستانيي

ويليفيرد نديدي - يوري تيليمانس - بوبكاري سوماري.

هارفي بارنز - جيمي فاردي - لوكمان