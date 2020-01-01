موعد مباراة مانشستر يونايتد ولايبزيج في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد أمام لايبزيج في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يحلّ لايبزيج الألماني ضيفًا ثقيلًا على ملعب أولد ترافورد لملاقاة مانشستر يونايتد، في المباراة التي ستجمع بينهما لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

مانشستر يونايتد تمكن من الفوز في الجولة الأولى على باريس سان جيرمان بهدفين لهدف في حديقة الأمراء، قبل أن يُخيِّب الآمال محليًا مرة أخرى بتعادل سلبي في قمة الجولة أمام تشيلسي.

في الوقت نفسه فلا يزال لايبزيج يحظى ببداية استثنائية على الصعيد المحلي تجعله يتصدر جدول ترتيب الدوري الألماني بفارق نقطة عن بايرن ميونخ بعد أول خمس جولات، إلى جانب فوزه في أول مباريات المجموعة الأوروبية على باشاك شهير بهدفين نظيفين.

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ومن المعروف أن نادي ريد بول أحد أقوى الفرق حاليًا في أوروبا، وليس أدل على ذلك من وصولهم لنصف نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي، إلى جانب منافستهم للعملاق البافاري رغم فارق التاريخ في البوندسليجا.

لذلك فمهمة المدرب أولي جونار سولشاير تبدو صعبة للغاية، فهو سيواجه فريقًا يتحلى بعناصر شابة ويتسم بالهجوم، في مقابل معاناة واضحة لكتيبته في الشق الدفاعي.. الأكيد أن المتعة مضمونة في هذه المباراة بين تاريخ قديم ومن يكتب التاريخ حاليًا.

في هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة مانشستر يونايتد ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا وما هي القنوات الناقلة؟

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ما هو موعد مباراة مانشستر يونايتد ولايبزيج؟

موعد مباراة مانشستر يونايتد أمام لايبزيج هو الأربعاء الموافق 28 أكتوبر 2020، الموافق 11 ربيع الأول 1442 هجريًا على ملعب أولد ترافورد.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ولايبزيج؟

تمتلك قنوات بي إن سبورت حقوق نقل دوري أبطال أوروبا، وسيتم نقل أحداث المباراة على القناة الأولى beIN SPORTS HD 1.

أما إذا لم تتمكن من متابعة المباراة عبر التلفاز، فيمكنك متابعتها عبر البث الكتابي المقدم من موقع جول والذي ينطلق قبلها بحوالي نصف ساعة.

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة مانشستر يونايتد - لايبزيج أولد ترافورد الأربعاء 28 أكتوبر 2020،

11 ربيع الأول 1442،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1

التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد

لا يُعاني مانشستر يونايتد من أي غيابات، وسيكون الفريق كامل العدد أمام لايبزيج.

Plenty to build on from yesterday's game – time to focus on the next one! 💪#MUFC pic.twitter.com/BiDKVWr3Hq — (@ManUtd) October 25, 2020

ومن المتوقع أن يعتمد سولشاير على تشكيلته المعتادة حيث دي خيا في حراسة المرمى وماجواير وليندلوف كقلبين دفاع، ومنتصف ملعب بقيادة بوجبا وفيرنانديش وفي الأمام ماركوس راشفورد.

التشكيل | 4-2-3-1

دافيد دي خيا

أليكس تيليس - هاري ماجواير - فيكتور ليندلوف - آرون بيساكا

بول بوجبا - نيمانيا ماتيتش

أنتوني مارسيال - برونو فيرنانديش - ماسون جرينوود

ماركوس راشفورد

التشكيل المتوقع للايبزيج

لايبزيج هو الآخر لا يُعاني من أي غيابات وفريقه سيكون كامل العدد قبل قمة الشياطين الحمر.

Normalerweise fürs Verteidigen zuständig, aktuell aber auch häufig als Torjäger gefeiert!



5 unserer 11 @Bundesliga_DE-Tore in dieser Saison stammten von unseren Abwehrspielern!



😎 pic.twitter.com/PnEryTUApP — Die Roten Bullen (@DieRotenBullen) October 25, 2020

ومن المتوقع أن يعتمد ناجلسمان على طريقته المعتادة حيث جولاتشي في حراسة المرمى ودفاع يقوده أوباميكانو وكامبل في منتصف الملعب ويوسف بولسن في خط الهجوم.