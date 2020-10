موعد مباراة مانشستر يونايتد ولايبزيج في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

يحلّ لايبزيج الألماني ضيفًا ثقيلًا على ملعب أولد ترافورد لملاقاة مانشستر يونايتد، في المباراة التي ستجمع بينهما لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

مانشستر يونايتد تمكن من الفوز في الجولة الأولى على باريس سان جيرمان بهدفين لهدف في حديقة الأمراء، قبل أن يُخيِّب الآمال محليًا مرة أخرى بتعادل سلبي في قمة الجولة أمام تشيلسي.

في الوقت نفسه فلا يزال لايبزيج يحظى ببداية استثنائية على الصعيد المحلي تجعله يتصدر جدول ترتيب الدوري الألماني بفارق نقطة عن بايرن ميونخ بعد أول خمس جولات، إلى جانب فوزه في أول مباريات المجموعة الأوروبية على باشاك شهير بهدفين نظيفين.

ومن المعروف أن نادي ريد بول أحد أقوى الفرق حاليًا في أوروبا، وليس أدل على ذلك من وصولهم لنصف نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي، إلى جانب منافستهم للعملاق البافاري رغم فارق التاريخ في البوندسليجا.

لذلك فمهمة المدرب أولي جونار سولشاير تبدو صعبة للغاية، فهو سيواجه فريقًا يتحلى بعناصر شابة ويتسم بالهجوم، في مقابل معاناة واضحة لكتيبته في الشق الدفاعي.. الأكيد أن المتعة مضمونة في هذه المباراة بين تاريخ قديم ومن يكتب التاريخ حاليًا.

في هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة مانشستر يونايتد ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا وما هي القنوات الناقلة؟

موعد مباراة مانشستر يونايتد أمام لايبزيج هو الأربعاء الموافق 28 أكتوبر 2020، الموافق 11 ربيع الأول 1442 هجريًا على ملعب أولد ترافورد.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

تمتلك قنوات بي إن سبورت حقوق نقل دوري أبطال أوروبا، وسيتم نقل أحداث المباراة على القناة الأولى beIN SPORTS HD 1.

أما إذا لم تتمكن من متابعة المباراة عبر التلفاز، فيمكنك متابعتها عبر البث الكتابي المقدم من موقع جول والذي ينطلق قبلها بحوالي نصف ساعة.

لا يُعاني مانشستر يونايتد من أي غيابات، وسيكون الفريق كامل العدد أمام لايبزيج.

Plenty to build on from yesterday's game – time to focus on the next one! 💪#MUFC pic.twitter.com/BiDKVWr3Hq