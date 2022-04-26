موعد مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2021-22 والقنوات الناقلة

تتجه أنظار جماهير كرة القدم إلى ملعب "أولد ترافورد" لمشاهدة مباراة من العيار الثقيل تجمع بين مانشستر يونايتد وتشيلسي، في مباراة مقدمة من الجولة 37 لمنافسات موسم 2021-22 من الدوري الإنجليزي.

تشيلسي يدخل المباراة وهدفه تثبيت أقدامه أكثر في المركز الثالث المؤهل إلى النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا.

ويحتل تشيلسي حاليًا المركز الثالث في الدوري الإنجليزي برصيد 65 نقطة، متفوقًا بفارق خمس نقاط عن آرسنال الرابع.

أما مانشستر يونايتد، فيدخل المباراة بعد خسارتين متتاليتين أمام ليفربول وآرسنال، وهدفه حصد النقاط الثلاث من أجل مواصلة المنافسة للوصول إلى المربع الذهبي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة، مبتعدًا بفارق ست نقاط عن المركز الرابع.

جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2021-22، القنوات الناقلة والترتيب

والآن نتعرف سويًا على موعد مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي؟

موعد مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي هو يوم الخميس 28 أبريل 2022 على ملعب "أولد ترافورد" في مدينة مانشستر.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي؟

تبث فعاليات بطولة الدوري الإنجليزي فقط وحصريًا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس.

أما إذا لم تتمكن من متابعة المباراة عبرها، يمكنك متابعة البث المباشر الذي يقدمه موقع جول، والذي يبدأ قبل انطلاق المواجهة بنصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب مانشستر يونايتد - تشيلسي الخميس 28 أبريل 2022،

20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 1 Premium أولد ترافورد

التشكيل المتوقع لتشيلسي

'This is the club of my life.' 💙



An exclusive with Marcos Alonso! ⤵️ — Chelsea FC (@ChelseaFC) April 26, 2022

التشكيل | 3-4-1-2

إدوارد ميندي

ريس جيمس - تياجو سيلفا - أنطونيو روديجر

روبن لوفتس تشيك - نجولو كانتي - جورجينيو - ماركوس ألونسو

ميسون ماونت

كاي هافيرتس - تيمو فيرنر

التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد

ماكينة الأهداف @Cristiano سجل 22 هدفًا حتى الآن لموسم 2021/22 ⚽



برأيك كيف سينهي سجله التهديفي لهذا الموسم؟ 🤔#يونايتد — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) April 26, 2022

التشكيل | 4-3-3

دافيد دي خيا

آرون وان بيساكا - هاري ماجواير - رافاييل فاران - أليكس تيليس

سكوت ماكتوميناي - نيمانيا ماتيتش - فريد

ماركوس راشفورد - كريستيانو رونالدو - سانشو