موعد مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد أمام برايتون في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين؟

يحلّ مانشستر يونايتد ضيفًا ثقيلًا على نظيره برايتون يوم السبت، وذلك على ملعب أمريكان إكسبرس وفي إطار الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

اليونايتد فاجأ الجميع بتعثر في أولى مبارياته أمام كريستال بالاس، عندما هُزم بثلاثة أهداف لهدف في أولد ترافورد، مما أثار شكوكًا كثيرة حول مستقبل أولي جونار سولشاير وما قد يمكن إضافته للمانيو في المرحلة المقبلة.

أما برايتون فبدايته كانت مقبولة إلى حد كبير، فرغم الهزيمة في أول مباراة على يد تشيلسي بثلاثية لهدف، لكنه تمكن من العودة بانتصار ضخم من سانت جيمس بارك على نيوكاسل بثلاثية نظيفة منحه أول ثلاث نقاط له في البريميرليج لهذا الموسم.

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مانشستر يونايتد لا يملك خيارًا آخر سوى الفوز، فأي هزيمة أو تعادل سيسلط الضوء على فكرة موسم جديد بعيدًا عن الألقاب، وسيضع مستقبل سولشاير على المحك خصوصًا وفي ظل اللاعبين المميزين الذين يمتلكهم في كتيبته حاليًا.

ووجبت الإشارة إلى أن الفريقين لعبا في بطولة كأس كاراباو الأسبوع الماضي، حيث فاز الشياطين الحمر على لوتون تاون برباعية نظيفة في مباراة تألق فيها الصفقة الجديدة دوني فان دي بيك، بينما فاز برايتون على بريستون نورث إند بهدفين نظيفين.

في هذا التقرير نتعرف سويًا على موعد مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون وما هي القنوات الناقلة؟

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ما هو موعد مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون؟

تُقام مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون مساء السبت الموافق 26 سبتمبر 2020، الموافق 9 صفر 1442 هجريًا، على ملعب أمريكان إكسبرس.

صافرة بداية المباراة ستنطلق مبكرًا، وبالتحديد في تمام الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثانية والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وبرايتون؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق التلفزيونية الحصرية لنقل الدوري الإنجليزي الممتاز، ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر القناة رقم 1.

لكن يمكنك متابعة المباراة عن طريق الإنترنت من خلال خدمة البث المباشر التي يقدمها لك موقع جول، والتي تبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة برايتون - مانشستر يونايتد أمريكان إكسبرس السبت 26 سبتمبر 2020،

9 صفر 1442،

13:30 مصر، 14:30 السعودية beIN Sports HD 1

ما هو التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد؟

يغيب عن مانشستر يونايتد الثنائي فيل جونز وأكسيل توانزيبي للإصابة، عدا ذلك فالفريق كامل العدد أمام برايتون.

ومن المتوقع أن يعتمد أولي جونار سولشاير على تشكيلته المعتادة، حيث دافيد دي خيا في حراسة المرمى وأمامه الثنائي إيريك بايلي وهاري ماجواير مع منتصف ملعب ناري مكون من بول بوجبا ودوني فان دي بيك وبرونو فيرنانديش وفي الأمام ماركوس راشفورد.

التشكيل | 4-3-3

دافيد دي خيا

لوك شاو - إيريك بايلي - هاري ماجواير - آرون بيساكا

بول بوجبا - دوني فان دي بيك - برونو فيرنانديش

ماركوس راشفورد - أنتوني مارسيال - ماسون جرينوود

ما هو التشكيل المتوقع لبرايتون؟

يُعاني برايتون من غياب الثلاثي كريستيان والتون وفلوريان أندوني وخوسيه إيزكويردو للإصابة، وإيف بيسوما لحصوله على البطاقة الحمراء في مباراة نيوكاسل، عدا ذلك فجميع الخيارات ستكون متاحة أمام مانشستر يونايتد.

📺 Our @Carabao_Cup fourth round tie with @ManUtd next week will be shown live on @SkySports.



🗓 Wed 30th Sept

⏰ 7.45pm#BHAFC 🔵⚪️ pic.twitter.com/YknCkEHyqR — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) September 25, 2020

ويتوقع أن يعتمد جراهام بوتر على تشكيلته المعتادة، من خلال الاسترالي مات ريان في حراسة المرمى وأمامه ثلاثي دفاع بقيادة دانك وفي منتصف الملعب ألزاتي وهجوم بقيادة الهداف نيل موباي.