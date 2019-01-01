موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد ليدز يونايتد، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع
محمد مصطفي
يفتح ملعب أوبتس أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين مانشستر يونايتد وليدز يونايتد يوم الأربعاء 17 يوليو 2019 ميلادياً، الموافق 14 ذو القعدة 1440 هجرياً، وذلك في لقاء ودي ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الكروي الجديد 2019-20.
حقق مانشستر يونايتد الفوز فى أول مباراة تحضيرية له قبل الموسم الجديدعلى بيرث جلورى الأسترالى بهدفين دون رد فى المباراة الودية التى جمعتهما على ملعب أوبتس، استعداداً للموسم الجديد، ووصل الشياطين الحُمر تدريباته استعدادًا لخوض ثاني مباراة تحضيرية قبل الموسم الجديد، أمام ليدز يونايتد، ثم يتجه الريد ديفيلز إلى سنغافورة لخوض أكثر من مباراة ودية خلال الجولة الصيفية ضد العملاق الإيطالي الإنتر وتوتنهام وكريستيانسوند وإيه سي ميلان ضمن نفس البطولة الودية، وأنهى فريق سولشاير موسه الكروي 2018-19 في المركز السادس برصيد 66 نقطة، حيث لم يستطع حجز مقعد في دوري الأبطال لكنه سيشارك مباشرةً في الدوري الأوروبي للموسم المقبل.
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موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد ليدز يونايتد
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المباراة
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الملعب
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الموعد
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القناة الناقلة
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مانشستر يونايتد - ليدز يونايتد
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استاد أوبتس
|الأربعاء 17 يوليو 2019،
14 ذو القعدة 1440،
13:00 مصر، 14:00 السعودية
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MUTV
الغيابات والتشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد
لا يوجد غيابات في صفوف مانشستر يونايتد في هذا اللقاء أمام فريق ليدز يونايتد، وستكون جميع العناصر متاحة أمام المدرب أولى سولشاير.
سيبدأ المدرب النرويجي بنفس طريقته وتشكيلته المعتادة، وسيدفع بالثنائي فيل جونز وأكسيل توانزيبي في قلب الدفاع، وسيعتمد على آشلي بانج في المركز الظهير الأيسر، وديوجو دالوت كظهير أيمن، بينما في خط الوسط سيتواجد نيمانيا ماتيتش، أندرياس بيريرا، وسيتولى قيادة خط الهجوم أنتوني مارسيال.
التشكيل | 4-2-3-1
سيرجيو روميرو
آشلي يانج - فيل جونز - أكسيل توانزيبي - ديجو دالوت
نيمانيا ماتيتش - أندرياس بيريرا
دانيال جيمس - جيسي لينجارد - تاهيث تشونج
دييجو كاسترو