موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد لاسك في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة إياب دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي بين مانشستر يونايتد ولاسك النمساوي، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين..

يستقبل مانشستر يونايتد ضيفه لينتس لاسك على ملعب أولد ترافورد في إطار منافسات إياب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي، في مباراة تبدو سهلة لأصحاب الأرض.

الشياطين الحمر انتصروا في مباراة الذهاب التي أقيمت على الأراضي النمساوية في مارس الماضي بخماسية نظيفة، بالتالي يحتاج لاسك إلى معجزة حقيقية للعودة في النتيجة والوصول إلى ربع النهائي.

ومن المقرر أن تُلعب بطولة الدوري الأوروبي من الدور التالي بنظام مباراة واحدة إقصائية في ألمانيا، وإذا تأكد عبور مانشستر إلى ربع النهائي فإنه سيلتقي مع الفائز من باشاك شهير وكوبنهاجن.

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بشكل عام يعيش مانشستر يونايتد حالة استثنائية في الآونة الأخيرة، حيث تمكن من حسم المركز الثالث لصالحه في الدوري الإنجليزي وضمان الوجود بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ويأمل أولي جونار سولشاير في إنهاء الموسم بلقب ثمين كلقب الدوري الأوروبي.

الآن نتعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد لاسك والقنوات الناقلة..

ما هو موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد لاسك؟

موعد مباراة مانشستر يونايتد أمام لاسك هو يوم الأربعاء الموافق 5 أغسطس 2020 ميلاديًا، الموافق 15 ذو الحجة 1441 هجريًا.

ستنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أن تقام على ملعب أولد ترافورد.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد لاسك؟

تُنقل فعاليات بطولة الدوري الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حصريًا على شبكة قنوات beIN Sports، وقد خُصصت القناة رقم 2 لنقل مباراة مانشستر يونايتد ولاسك.

متابعو النسخة العربية من موقع جول سيكونوا على موعد مع متابعة المباراة مباشرةً ولحظة بلحظة من خلال خدمة البث المباشر، والتي ستنطلق للمباراة قبل بدايتها بحوالي نصف ساعة.

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة مانشستر يونايتد - لاسك أولد ترافورد الأربعاء 5 أغسطس 2020،

15 ذو الحجة 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 2

ما هو التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد؟

لا يُعاني مانشستر يونايتد من أي إصابات وسيكون الفريق كامل العدد أمام لاسك.

A breakthrough campaign 👊



Following a fine debut season, Brandon Williams has been rewarded with a new deal 👏#MUFC — (@ManUtd) August 4, 2020

ومن المتوقع أن يعتمد المدرب أولي جونار سولشاير على طريقته المعتادة بدي خيا في حراسة المرمى وأمامه ماجواير وليندلوف مع ثلاثية نصف الملعب المميزة بتواجد بول بوجبا وبرونو فيرنانديش ونيمانيا ماتيتش، وفي الهجوم ماركوس راشفورد وأنتوني مارسيال.

التشكيل | 4-3-3

دافيد دي خيا

لوك شاو - هاري ماجواير - فيكتور ليندلوف - آرون بيساكا

بول بوجبا - نيمانيا ماتيتش - برونو فيرنانديش

ماركوس راشفورد - أنتوني مارسيال - ماسون جرينوود