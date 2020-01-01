موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة ضد كلوب بروج في الدوري الأوروبي

تعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة ضد كلوب بروج في دور 32 من مسابقة الدوري الأوروبي، والقنوات الناقلة للمباراة

أبانوب صفوت

يستعد ملعب يان بريدل لليلة استثنائية يوم الخميس المقبل 20 فبراير 2020 ميلاديًا، الموافق 26 جمادي الآخر 1441 هجريًا، عندما يستضيف المباراة التي ستجمع بين مانشستر يونايتد وكلوب بروج في دور 32 من مسابقة الدوري الأوروبي.

تأهل الشياطين الحُمر إلى هذا الدور بعد أن تصدر مجموعته الأخيرة برصيد 13 نقطة متفوقًا على الكمار الذي حل ثانيًا برصيد 9 نقاط فقط، ويسعى العملاق الإنجليزي للفوز بالبطولة لضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

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في المقابل، يتواجد كلوب بروج البلجيكي في المسابقة بعد أن حل ثالثًا في مجموعة صعبة بدوري أبطال أوروبا خلف كلا من باريس سان جيرمان وريال مدريد، ومن المفترض أنه اكتسب بعد الخبرة في مواجهة الفرق الكبيرة، خاصًة وأن القرعة أوقعته في مواجهة اليونايتد.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد كلوب بروج، القنوات الناقلة وأكثر..

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موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد كلوب بروج والقنوات الناقلة