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Marcus Rashford Mohamed Salah Man Utd LiverpoolGetty/GOAL
أحمد مجدي

موعد مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي 2023-2024، القنوات الناقلة، التشكيل المتوقع

Manchester UnitedManchester United v LiverpoolLiverpoolكأس الاتحاد الانجليزي

تعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي 2023-2024، القنوات الناقلة، التشكيل المتوقع وكل ما تريد معرفته

لطالما كانت قمة ليفربول ومانشستر يونايتد من أهم المباريات الكروية في إنجلترا على الإطلاق، كيف لا وهي بين فريقين هما الأكثر منافسة عبر التاريخ على الألقاب في إنجلترا.

ليفربول هو الفريق المتطور تحت إمرة المدرب الألماني يورجن كلوب والذي نجح خلال السنوات الأخيرة في إنهاء حقبة صعبة والحصول على كافة الألقاب الممكنة.

أما مانشستر يونايتد فيمر بفترة صعبة بعض الشيء تخللتها مشاكل فنية وإدارية كثيرة ويطمح في الخروج من هذه الحالة بفوز هام على خصم صعب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2023-2024، القنوات الناقلة، التشكيل المتوقع وكل ما تريد معرفته.

جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي 2023-2024؟

تقام مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد 17 مارس 2024 على ملعب أولد ترافورد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 18:30 بتوقيت السعودية، 17:30 بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وليفربول في كاس الاتحاد الإنجليزي 2023-2024؟

تذاع مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، ستجد المباراة على شاشتها.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
مانشستر يونايتد - ليفربولالأحد 17 مارس 2024
18:30 السعودية، 17:30 مصر		beIN Sports HD 1أولد ترافورد

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التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد أمام ليفربول في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2023-2024

من المتوقع أن يدخل المدرب إريك تين هاج المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

حراسة المرمىأندريه أونانا
خط الدفاعديوجو دالوت - هاري ماجواير - رافاييل فاران - فيكتور ليندلوف
خط الوسطكارلوس كاسيميرو - برونو فيرنانديش - كوبي ماينو
خط الهجومماركوس راشفورد - أليخاندرو جارناتشو - راسموس هويلوند

التشكيل المتوقع لليفربول أمام مانشستر يونايتد في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2023-2024

من المتوقع أن يدخل المدرب يورجن كلوب المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

حراسة المرمىكويمين كيليهير
خط الدفاعأندي روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جاريل كوانساه - جو جوميز
خط الوسطواتارو إندو - أليكسيس ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي
خط الهجومكودي جاكبو - داروين نونيز - محمد صلاح

ما هو تاريخ مواجهات مانشستر يونايتد وليفربول في البطولات المختلفة؟

بشكل عام، خاض كل من ليفربول ومانشستر يونايتد مباريات ضد بعضهما البعض في 212 مناسبة، فاز ليفربول في 71 مناسبة، وفاز مانشستر يونايتد في 82 مناسبة وتعادلا في 59 مناسبة.

الجدول التالي يستعرض لكم التاريخ التفصيلي للمواجهات بين الفريقين في كل البطولات، مع اعتبار الدوري الإنجليزي بنسختيه قبل 1992 وبعد أن بات الدوري الإنجليزي الممتاز (البريمييرليج).

البطولاتعدد المبارياتفوز ليفربولفوز مانشستر يونايتدالتعادل
الدوري الإنجليزي181616951
كأس الاتحاد الإنجليزي184104
كأس الرابطة الإنجليزية5320
الدرع الخيرية5113
الدوري الأوروبي2101

الـ PLAY-OFFS

1100
الإجمالي212718259
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