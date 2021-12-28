يستعد ملعب أولد ترافورد لاحتضان المواجهة التي ستجمع بين مانشستر يونايتد وبيرنلي، في إطار مباريات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

لا بديل عن الفوز لأصحاب الأرض من أجل تعويض التعثر الأخير للفريق أمام نيوكاسل يونايتد، عندما تعادل معهم بهدف لكل فريق على ملعب سانت جيمس بارك، في مباراة وصف فيها المدرب رانجنيك أداء فريقه أنه فاز بنقطة ولم يخسر نقطتين.

يتواجد مانشستر يونايتد في المركز السابع برصيد 28 نقطة ويبتعد بفارق سبع نقاط عن الرابع آرسنال ولكنه لعب مباراتين أقل من الجانرز، لذا لا مجال لإهدار المزيد من النقاط، إذا كان الفريق يريد المنافسة على مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا.

في المقابل، يتواجد بيرنلي في المركز الثامن عشر برصيد 11 نقطة ولكن الفريق لعب 15 مباراة فقط بسبب تأجيل أكثر من لقاء لتفشي فيروس كورونا بين لاعبي الفريق، ويحتاج لجمع النقاط من أجل الهروب من مراكز الهبوط.

وفي هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد بيرنلي والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد بيرنلي؟

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد بيرنلي هو الخميس الموافق 30 ديسمبر 2021، على ملعب أولد ترافورد.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد بيرنلي؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق التلفزيونية الحصرية لنقل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر القناة رقم 1.

لكن يمكنك متابعة مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي عن طريق الإنترنت من خلال خدمة البث المباشر التي يقدمها لك موقع جول ، والتي تبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب مانشستر يونايتد - بيرنلي السبت 12 ديسمبر 2020،



22:15 مصر، 23:15 السعودية beIN Sports HD 1 أولد ترافورد

التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد

لا يعاني مانشستر يونايتد من أي غيابات باستثناء استبعاد بول بوجبا من قِبل المدرب رانجينك.

التشكيل | 4-2-2-2

دافيد دي خيا

أليكس تيليس - هاري ماجواير - رافاييل فاران - ديوجو دالوت

فريد- سكوت ماكتوميناي

برونو فيرنانديش - جادون سانشو

ماركوس راشفورد - كريستيانو رونالدو

التشكيل المتوقع لبيرنلي

أكد شون دايتش في المؤتمر الصحفي للمباراة أنه هناك أثنان من اللاعبين لازال يعانون من الإصابة بفيروس كورونا، مع وجود شك في جاهزية كورنيه للمباراة.

التشكيل | 4-4-2

نيك بوب

تشارلي تايلور - بين مي - جيمس تاركوفيسكي - ماثيو لوتون

دوايت ماكنيل - جاك كورك - أشلي ويستوود - يوهان جودموندسون

جاي رودريجيز - كريس وود