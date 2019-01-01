موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد برايتون، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

عمر خليل

يستقبل ملعب أولد ترافورد مساء الأحد الموافق 10 نوفمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 13 ربيع الأول 1441 هجريًا، مباراة هامة تجمع بين فريقي مانشستر يونايتد، صاحب الأرض، أمام ضيفه برايتون، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولا تقبل المباراة القسمة على اثنين بالنسبة للمانيو، فبعد الهزيمة التي تكبدها الفريق في الجولة الماضية من بورنموث بهدف نظيف، لم يعد أمام أولي جونار سولشاير فرصة السقوط مرة أخرى وإلا وُضِعت رأسه تحت مقصلة إقالة المدربين، في ظل حالة التذمر الجماهيرية الكبيرة ضده وضد إدارة وودوارد.

مانشستر يونايتد يحتل حاليًا المركز العاشر برصيد 13 نقطة، وهو بالطبع مركز لا يليق لفريق بحجم الشياطين الحمر، فيبتعد المان عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا بعشر نقاط كاملة، حيث يحتل تشيلسي المركز الرابع مناصفة من ليستر سيتي برصيد 23 نقطة.

في الوقت نفسه، فإن برايتون يعيش انتفاضة مميزة في الفترة الأخيرة، فانتصر في آخر مباراتين له في البريميرليج على إيفرتون بنتيجة 3-2 ثم نورويتش سيتي في الجولة الماضية بهدفين نظيفين، ليصل إلى النقطة رقم 15 ويحتل المركز الثامن.

في هذا التقرير سنتعرف معكم على موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد برايتون، القنوات الناقلة، أبرز الغيابات والتشكيل المتوقع..

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد برايتون والقنوات الناقلة

رئيس الكشافة السابق ليوفنتوس يراهن على عودة بوجبا

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة مانشستر يونايتد - برايتون أولد ترافورد الأحد 10 نوفمبر 2019،

13 ربيع الأول 1441،

16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية جوناثان موس beIN SPORTS HD 1

الغيابات والتشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد

عدد كبير من الإصابات لدى كتيبة أولي جونار سولشاير، ويتزعم القائمة النجم الأول لليونايتد بول بوجبا الغائب منذ مدة طويلة، إلى جانب المدافع الإيفواري إيريك بايلي ونيمانيا ماتيتش وديجو دالوت وفوسو منساه، هؤلاء هم من سيفتقدهم اليونايتد أمام برايتون.

عدا ذلك فالجميع جاهزون، ويتوقع أن يستمر سولشاير بنفس طريقته، عندما يوجد دي خيا في حراسة المرمى ومن أمامه ليندلوف وماجواير مع استمرار ماكتوميناي وفريد في منتصف الملعب، وفي الأمام مارسيال وراشفورد وداني جيمس.

التشكيل | 4-2-3-1

دافيد دي خيا

أشلي يونج - فيكتور ليندلوف - هاري ماجواير - وان بيساكا

سكوت ماكتوميناي - فريد

أنتوني مارسيال - جيسي لينجارد - داني جيمس

ماركوس راشفورد

الغيابات والتشكيل المتوقع لبورنموث

سيغيب عن برايتون البرازيلي بيرناردو والكولومبي خوسيه إيزكويردو للإصابة، عدا ذلك فجميع الخيارات متاحة أمام المدرب جراهام بوتر.

ويتوقع أن يخوض بورنموث المباراة بكامل قوته، بالحارس الاسترالي ريان في المرمى، وبوجود نجوم الفريق ماوباي وجروس وكونولي.



التشكيل | 4-4-2

ماتيو ريان

دان بورن - لويس دونك - آدم ويبستر - مونتويا

باسكال جروس - دافي بروبير - دالي ستيفنز - ستيفان ألزاتي

نيال ماوباي - آرون كونولي