موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد شيفيلد يونايتد، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة ضد شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي ضمن الجولة الثالثة عشر، القنوات الناقلة للمباراة والتشكيل المتوقع

عمر خليل

لم يجد مانشستر يونايتد صعوبة في تخطي عقبة برايتون، وحقق انتصارًا ثمينًا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأولد ترافورد في إطار الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي.

تأتي أهمية هذا الانتصار كونه يُحسِّن من وضعية مانشستر في جدول الترتيب مع استعادته بعض الشيء لتوازنه بعد الهزيمة المفاجئة في الأسبوع الماضي من بورنموث خارج الديار بهدف نظيف.

اليونايتد صار يحتل المركز الثامن برصيد 16 نقطة، ويقترب شيئًا فشيئًا من مراكز المقدمة، ويبتعد بشكل كبير عن مراكز الهبوط التي لا تليق باسم المانيو بكل حال من الأحوال.

سينتهي التوقف الدولي بعد أسبوعين، وسيستعد مانشستر يونايتد لمباراة صعبة عندما يُلاقي شيفيلد يونايتد مساء الأحد الموافق 24 نوفمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 27 ربيع الأول 1441 هجريًا، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من البريميرليج على ملعب برامول لين.

شيفيلد يونايتد يُعد واحدًا من أبرز الفرق هذا الموسم رغم كونه وافد جديد على منافسات البريميرليج، ويحتل المركز الخامس برصيد 17 نقطة، وله نتائج مميزة، حيث انتصر على آرسنال وتعادل مع تشيلسي وتوتنهام وخسر من ليفربول بهدف نظيف بصعوبة شديدة.

في هذا التقرير سنتعرف سويًا على موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة ضد شيفيلد يونايتد والقنوات الناقلة..

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد ريال شيفيلد يونايتد والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة شيفيلد يونايتد - مانشستر يونايتد برامول لين الأحد 24 نوفمبر 2019،

27 ربيع الأول 1441،

18:30 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية لم يحدد بعد beIN SPORTS HD 2

الغيابات والتشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد

سيواصل مانشستر يونايتد افتقاده لبعض اللاعبين الأساسيين للإصابة وعلى رأسهم بول بوجبا الذي اقترب من العودة وكذلك أيضاً نفس الحال بالنسبة للمدافع الإيفواري بايلي، الصربي ماتيتش والمدافع الإنجليزي مينساه، ولكنه سيستعيد خدمات أشلي يونج مرة أخرى.

لن يغير سوشار كثيراً من التشكيل الذي اعتمد عليه في مباراة برايتون، ربما نرى يونج أساسياً بدلاً من الشاب اليافع ويليامز، وسيبدأ بالإسباني دي خيا في حراسة المرمى، أمامه بيساكا، ليندلوف، ماجواير، يونج وفي وسط الملعب فريد وماكتوميناي وأمامه بيريرا، مارسيال وجيمس وراشفورد كرأس حربة

التشكيل | 4-2-3-1

دافيد دي خيا

أشلي يونج - فيكتور ليندلوف - هاري ماجواير - وان بيساكا

سكوت ماكتوميناي - فريد

أنتوني مارسيال - ماركوس بيريرا - داني جيمس

ماركوس راشفورد

الغيابات والتشكيل المتوقع لشيفيلد يونايتد

لن يقوم كريس ويلدر بتغيير طريقة لعب شيفيلد يونايتد والتي ساعدت العائد حديثاً للدوري الإنجليزي الممتاز على تحقيق نتائج أكثر من رائعة ليحتل المركز الخامس حتى الآن، ويعتمد المدير الفني للفريق على طريقة 3/5/2 التي أثبتت فعاليتها بشكل كبير حتى أمام الكبار.

سيعتمد ويلدر على سيمون مور بدلاً من هندرسون في حراسة المرمى بسبب وجود يمنع الحارس الأساسي من اللعب أمام ناديه المُعار منه وأمامه الثلاثي إيجان، باشام، أوكونيل وسيتكون الوسط من خماسي من اليسار إلى اليمين وهم ستيفينز، نوروود، لوندسترام، فليك وبالدوك ويتكون خط المقدمة من ميسوت وكالوم روبنسون.



التشكيل | 3-5-2

سيمون مور

جاك أوكونيل - كريس باشام - جون إيجان

جورج بالدوك - جون لوندسترام - جون فليك - أوليفر نوروود - إيندا ستيفينز

ليس ميسوت - كالوم روبنسون