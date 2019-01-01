موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة ضد توتنهام في الكأس الدولية للأبطال

تعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة ضد توتنهام، في بطولة الكأس الدولية للأبطال 2019

محمود جمال

يفتح استاد هونغكو بمدينة شانجهاي أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين مانشستريونايتد وتوتنهام يوم الخميس 25 يوليو 2019 ميلادياً، الموافق 22 ذو القعدة 1440 هجرياً، وذلك في بطولة الكأس الدولية للأبطال 2019.

خاض الشياطين الحُمر أولى مبارياتهم في البطولة أمام فريق الإنتر، وحققوا الفوز بهدف نظيف، وسيلتقى الفريق مع كريستيانسود في لقاء ودي ضمن التحضيرات، ثم يختتم مبارياته في بطولة الكأس الدولية للأبطال بملاقاة فريق ميلان الإيطالي يوم 3 أغسطس، قبل أن يستهل مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا العام أمام فريق تشيلسي في أولى جولات البريمرليج يوم 11 من نفس الشهر.

فاز توتنهام في المباراة الأولى في بطولة الكأس الدولية للأبطال أمام يوفنتوس بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت يوم الأحد على الملعب الوطني بسنغافورة، ولم يخض السبيرز أي مباراة ودية منذ انتهاء الموسم الماضي وبالتحديد بعد خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول بهدفين دون رد في يونيو الماضي، وسيستهل الفريق مشواره في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا العام يوم 10 أغسطس بملاقاة فريق أستون فيلا.

إنتر يعلن إصابة صفقته الجديدة

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام والقنوات الناقلة

كأس الأبطال الدولية | الموعد، الفرق المشاركة، الملاعب، القنوات الناقلة