موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة ضد توتنهام في الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع..

يحلّ مانشستر يونايتد ضيفًا ثقيلًا على توتنهام مساء الأحد الموافق 15 مارس 2020، الموافق 20 رجب 1441، في المباراة التي ستجمعهما ضمن الجولة الثلاثين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب توتنهام آرينا.

وتعيش كتيبة أولي جونار سولشاير حالة مميزة للغاية في الآونة الأخيرة في ظل الانتصارات المتتالية سواءً على الصعيد المحلي أو الأوروبي، كما يعيش الفريق حالة من النشوة بعد الفوز في الديربي على مانشستر سيتي بالجولة الماضية.

النقيض تمامًا يُحيط بكتيبة جوزيه مورينيو، التي عجزت عن الفوز في آخر 6 مباريات بهزيمتها في 4 والتعادل في 2، إلى جانب الخروج الأوروبي المُذِل على يد لايبزيج بالخسارة ذهابًا وإيابًا من الفريق الألماني حديث العهد.

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تحمل المباراة أهمية خاصة للسبيشال وان، فاليونايتد هو فريقه السابق وقد انتصر عليه في مباراة الأولد ترافورد، وبالتالي فلديه رغبة في الثأر للهزيمة هذا الموسم من جهة، ولتأكيد قدراته لجماهير الشياطين الحُمر من جهة أخرى.

ويجب الإشارة إلى أن المباراة على الأغلب سوف تقام بدون حضور جماهيري وقد تكون الأخيرة قبل إيقاف البريميرليج بسبب تفشي فيروس كورونا في العالم.

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الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع لكلا الفريقين.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة توتنهام - مانشستر يونايتد توتنهام آرينا الأحد 15 مارس 2020،

20 رجب 1441،

18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 2

الغيابات والتشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد

سيفتقد مانشستر يونايتد إلى خدمات ماركوس راشفورد وبول بوجبا، عدا ذلك فجميع الخيارات متاحة أمام توتنهام.

ومن المتوقع أن يبدأ سولشاير بتشكيلته المعتادة حيث دافيد دي خيا في حراسة المرمى وأمامه ماجواير وليندلوف، بينما يقود منتصف الملعب برونو فيرنانديش وفريد وخط هجوم يتزعمه مارسيال وإيجالو.

التشكيل | 4-3-3

دافيد دي خيا

لوك شاو - فيكتور ليندلوف - هاري ماجواير - أرون بيساكا

أندريا بيريرا - فريد - برونو فيرنانديس

أنتوني مارسيال - إيجالو - ماسون جرينوود

الغيابات والتشكيل المتوقع لتوتنهام

العديد والعديد من الغيابات المؤثرة تضرب جنبات السبيرز، حيث يفتقد لهاري كين وهيونج مين سون وموسى سيسوكو وستيفن بيروجوين للإصابة.

من المتوقع أن يعتمد جوزيه مورينيو على طريقته المعتادة، حيث هوجو لوريس في المرمى ومن أمامه ثلاثي دفاعي بقيادة توبي ألدرفيرلد ومنتصف ملعب مع الثنائي هاري وينكس وجيوفاني لو سيلسو وهجوم يتزعمه لوكاس مورا.

التشكيل | 3-4-3

هوجو لوريس

يان فيرتونخين - إيريك داير - توبي ألدرفيرلد

جيدسون فيرنانديز - هاري وينكس - جيوفاني لو سيلسو - سيرجي أورير

ديلي آلي - لوكاس مورا - إيريك لاميلا