موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي في كأس الاتحاد والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، التشكيل المتوقع وما هي القنوات الناقلة لهذه القمة؟

يستقبل ملعب ويمبلي التاريخي في لندن مباراة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي التي تجمع بين العملاقين مانشستر يونايتد أمام نظيره تشيلسي مساء الأحد الموافق 19 يوليو 2020، الموافق 28 ذو القعدة 1441 هجريًا.

الصراع بين الفريقين محتدم للغاية عندما يتعلق الأمر بمراكز المربع الذهبي لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وها هو الآن ينتقل إلى بطولة بمقدورها انقاذ موسم كلا الفريقين من أن يُصنف فاشلًا.

مانشستر يونايتد منذ يناير الماضي وهو يعيش حالة من الانتعاش خصوصًا بعد التعاقد مع برونو فيرنانديش، فيما يمكن تصنيف تشيلسي بالفريق المتذبذب رفقة فرانك لامبارد، فتارة تجد الأداء خياليًا وتارة أخرى يكون في حالة تراجع غير مفهومة.

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والتقى الفريقان من قبل هذا الموسم في 3 مواجهات انتصر فيها أولي جونار سولشاير كلها، الأولى كانت في افتتاحية البريميرليج هذا الموسم بأولد ترافورد، وفاز يونايتد حينها برباعية نظيفة، ثم في الدوري أيضًا فاز الشياطين الحمر بهدفين لهدف، ثم أقصى زملاء ماركوس راشفورد البلوز من كأس كارباو بالفوز عليهم بهدفين نظيفين.

الجميع يُصنف سولشاير أنه عقدة للامبارد، فهل ينجح اللاعب المخضرم والمدرب الواعد حاليًا في أن يفك هذه العقدة ويذهب لنهائي الكأس؟ في كل الأحوال، سيلتقي الفائز من هذه المباراة مع الفائز من قمة أخرى بين مانشستر سيتي وآرسنال.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي وما هي القنوات الناقلة..

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ما هو موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي؟

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي هو الأحد الموافق 19 يوليو 2020 ميلاديًا، الموافق 28 ذو القعدة 1441 هجريًا على ملعب ويمبلي.

ستنطلق صافرة البداية في المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، الساعة الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي؟

ستُذاع مباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي على قنوات بي إن سبورت كالمعتاد، وستخصص لها القناة الثانية beIN Sports HD 2.

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المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة مانشستر يونايتد - تشيلسي استاد ويمبلي الأحد 19 يوليو 2020،

28 ذو القعدة 1441،

19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 2

ما هو التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد؟

لا يُعاني مانشستر يونايتد من أي إصابات في الوقت الراهن، وسيكون الفريق كامل العدد أمام تشيلسي.

ومن المتوقع أن يبدأ سولشاير بتشكيلته المعتادة مع الاعتماد على سيرخيو روميرو في حراسة المرمى كالحال دومًا في الكأس وخط دفاع بقيادة هاري ماجواير وثنائية بوجبا وفيرنانديش في منتصف الملعب وخط هجوم يقوده مارسيال وراشفورد.

التشكيل المتوقع | 4-3-3

سيرخيو روميرو

لوك شاو - فيكتور ليندلوف - هاري ماجواير - أرون بيساكا

بول بوجبا - نيمانيا ماتيتش - برونو فيرنانديش

ماركوس راشفورد - أنتوني مارسيال - ماسون جرينوود

ما هو التشكيل المتوقع لتشيلسي؟

لا يزال موقف نجولو كانتي من المشاركة في المباراة غامضًا، عدا ذلك فجميع الخيارات كاملة أمام المدرب فرانك لامبارد.

ومن المتوقع أن يبدأ تشيلسي بتشكيلته المعتادة، حيث كيبا في حراسة المرمى وأمامه روديجير وزوما، مع منتصف ملعب بقيادة جورجينيو وفي الأمام النجم الأول كريستيان بوليسيتش.

التشكيل المتوقع | 4-3-3

كيبا

ماركوس ألونسو - كيرت زوما - أنطونيو روديجير - سيزار أزبيلكويتا

لوفتس تشيك - جورجينيو - ماتيو كوفاسيتش

كريستيان بوليسيتش - تامي أبراهام - ويليان