موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

محمود جمال

ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم الموسم الكروي الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-20، ولقاء قوي سيجمع بين مانشستر يونايتد وتشيلسي على ملعب أولد ترافورد، وذلك يوم الأحد 11 أغسطس 2019 ميلادياً، الموافق 10 ذو الحجة 1440 هجرياً.

حقق الشياطين الحُمر فوز صعب على حساب ميلان بركلات الترجيح بنتيجة (5-4)، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، ضمن منافسات بطولة الكأس الدولية للأبطال، خاض مانشستر يونايتد مباريات ودية عديدة استعدادًا للموسم الكروي الجديد والذي سينطلق يوم 9 أغسطس الجاري بمواجهة ليفربول مع فريق نورويتش الصاعد إلى البريميرليج هذا الموسم.

كانت أخر مباريات تشيلسي أمام فريق بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، وخاض البلوز بعد حصد لقب الدوري الأوروبي خمس مباريات ودية، أولها كانت أمام فريق بوهيميان الأيرلندي وتعادل الفريقان بنتيجة (1-1)، ثم في المباراة الثانية التقى الفريق باتريك أثليتيك وانتهت لصالح تشيلسي برباعية دون رد، وحقق تشيلسي الانتصار في ثالث المباريات على حساب برشلونة، وفي اللقاء الرابع تغلب على فريق ريدينج بنتيجة (4-3) ، ثم التقى مع فريق سالزبورج واكتسحه بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

سيفتقد فريق مانشستر يونايتد في لقاء تشيلسي القادم مدافعه إريك بايلي بسبب الإصابة، وستكون جميع العناصر المتبقية متاحة أمام المدرب أولى سولشاير.

سيدخل المدرب النرويجي هذه المباراة بنفس الأسماء الأساسية التي يعتمد عليها، وسيعتمد على ليندلوف وجونز في مركز قلب الدفاع، وسيقود خط هجوم الشياطين الحُمر الثلاثي أنتوني مارسيال، ماركوس راشفورد، جيسي لينجارد.



التشكيل | 4-3-3

دافيد دي خيا

لوك شاو - فيل جونز - فيكتور لينديلوف - آرون وان بيساكا

بول بوجبا - نيمانيا ماتيتش - تاهيث تشونج

أنتوني مارسيال - ماركوس راشفورد - جيسي لينجارد

لا توجد غيابات في صفوف فريق تشيلسي قبل مواجهة مانشستر يونايتد، وسكتون جميع العناصر متاحة أمام المدرب فرانك لامبارد لخوض هذه المواجهة.

