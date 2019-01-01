موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة ضد الكمار في الدوري الأوروبي

تعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات للدوري الأوروبي، والتي ستكون ضد الكمار على ملعب أولد ترافورد

أبانوب صفوت

يتهيأ ملعب أولد ترافولد لاستضافة مباراة مانشستر يونايتد الأخيرة في دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي، عندما يتقابل مع الكمار الهولندي يوم الخميس المقبل 12 ديسمبر 2019 ميلادياً، الموافق 15 ربيع الآخر 1441 هجرياً.

يتصدر الشياطين الحمر مجموعتهم في اليوروبا ليج برصيد 10 نقاط، بعد تحقيق الفوز في ثلاث مباريات، التعادل في لقاء وخسارة آخر في الجولة السابقة ضد أستانا، عندما قرر سولشار الدفع بالناشئين بعد أن حسم تأهله إلى الدور التالي من البطولة.

في المقابل يحتل الكمار المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن المتصدر، ولازالت لديه الفرصة من أجل تصدر المجموعة، ولكن المواجهة في أولد ترافولد لن تكون سهلة بكل تأكيد مهما كانت التشكيلة التي سيبدأ بها النرويجي المباراة.

في هذا التقرير سنتعرف على موعد المباراة، القنوات الناقلة لها

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موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد الكمار والقنوات الناقلة