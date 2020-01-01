موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة ضد كلوب بروج في الدوري الأوروبي

تعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة ضد كلوب بروج في إياب دور الـ32 من بطولة الدوري الأوروبي، وما هي القنوات الناقلة..

يستقبل مانشستر يونايتد على ملعبه الأولد ترافورد ضيفه كلوب بروج البلجيكي مساء الخميس الموافق 27 فبراير 2020، الموافق 3 رجب 1441، في إياب دور الـ32 من بطولة الدوري الأوروبي.

مباراة الذهاب انتهت بنتيجة إيجابية لكتيبة أولي جونار سولشاير، حيث استطاع اليونايتد العودة من بلجيكا بتعادل إيجابي بهدف لكل فريق، ليكون التعادل السلبي كافيًا لمنحه بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من إنجلترا.

في الوقت نفسه فإن الفريق يعيش حالة من الانتعاش واضحة، تتجلى في الفوز المميز الذي حققه المانيو على واتفورد بهدفين نظيفين في الدوري الإنجليزي الممتاز واقترابه رويدًا رويدًا من مراكز دوري أبطال أوروبا.

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كلوب بروج لن يكون بالند الهيّن أيضًا، ودائمًا ما كانت المفاجآت حاضرة في مثل هذه الأدوار، ورغم كل شيء يظل اليونايتد في حالة معاناة أمام الفرق المتوسطة والصغيرة تصعب من مهمته دومًا.

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الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد كلوب بروج والقنوات الناقلة..

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد كلوب بروج والقنوات الناقلة