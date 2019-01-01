موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

تعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة ضد كريستال بالاس في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-20

محمود جمال

يفتح استاد أولد ترافورد أبوابة لاستضافة مباراة تجمع بين مانشستر يونايتد وكريستال بالاس ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-20، والتي ستنطلق يوم السبت 24 أغسطس 2019 ميلادياً، الموافق 23 ذو الحجة 1440 هجرياً.

سقط الشياطين الحُمر في فخ التعادل في ثاني جولات البريمرليج أمام وولفرهامتون بهدف لمثله، في المباراة التي استضافها ملعب مولينيو معقل الذئاب، واستهل الفريق مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا العام بشكل رائع حيث استطاع أن يسقط تشيلسي برباعية نظيفة، ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد أربع نقاط من فوز وتعادل وحيد.

قدم فريق كريستال بالاس موسم جيد إلى حد ما في الموسم الماضي، وأتى الفريق في النصف الثاني من الجدول وبالتحديد في المركز الثاني عشر برصيد 49 نقطة، بعد أن نجح في تحقيق 14 انتصار وتعادل في 7 مباريات وتلقى 17 خسارة طوال مشواره في البريمرليج، واستهل الموسم الحالي بملاقاة فريق إيفرتون لينتهي اللقاء بتعادل سلبي، ثم تلقى خسارة في الجولة الثانية على فريق شيفيلد يونايتد الصاعد حديثًا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

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موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس والقنوات الناقلة

مانشستر يونايتد يسقط في فخ التعادل أمام ولفرهامبتون

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة مانشستر يونايتد - كريستال بالاس استاد أولد ترافورد السبت 24 أغسطس 2019،

23 ذو الحجة 1440،

16:00 مصر، 17:00 السعودية لم يتحدد بعد beIN SPORTS HD 2



