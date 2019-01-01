موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة ضد شيفيلد في الدوري الإنجليزي

تعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة ضد شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي ضمن الجولة الثالثة عشر..

عمر خليل

لم يجد مانشستر يونايتد صعوبة في تخطي عقبة برايتون، وحقق انتصارًا ثمينًا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأولد ترافورد في إطار الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي.

تأتي أهمية هذا الانتصار كونه يُحسِّن من وضعية مانشستر في جدول الترتيب مع استعادته بعض الشيء لتوازنه بعد الهزيمة المفاجئة في الأسبوع الماضي من بورنموث خارج الديار بهدف نظيف.

اليونايتد صار يحتل المركز الثامن برصيد 16 نقطة، ويقترب شيئًا فشيئًا من مراكز المقدمة، ويبتعد بشكل كبير عن مراكز الهبوط التي لا تليق باسم المانيو بكل حال من الأحوال.

سينتهي التوقف الدولي بعد أسبوعين، وسيستعد مانشستر يونايتد لمباراة صعبة عندما يُلاقي شيفيلد يونايتد مساء الأحد الموافق 24 نوفمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 27 ربيع الأول 1441 هجريًا، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من البريميرليج على ملعب برامول لين.

شيفيلد يونايتد يُعد واحدًا من أبرز الفرق هذا الموسم رغم كونه وافد جديد على منافسات البريميرليج، ويحتل المركز الخامس برصيد 17 نقطة، وله نتائج مميزة، حيث انتصر على آرسنال وتعادل مع تشيلسي وتوتنهام وخسر من ليفربول بهدف نظيف بصعوبة شديدة.

في هذا التقرير سنتعرف سويًا على موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة ضد شيفيلد يونايتد والقنوات الناقلة..

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد ريال شيفيلد يونايتد والقنوات الناقلة

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