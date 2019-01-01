موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة ضد ساوثهامبتون فى الدوري الإنجليزي

تعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة ضد ساوثهامبتون في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-20، والتي ستقام على ملعب ساينت ماري

محمد مصطفي

يحل مانشستر يونايتد ضيفًا ثقيلًا على ساوثهامبتون على ملعب ساينت ماري، ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-20، والتي ستنطلق يوم السبت 31 أغسطس 2019 ميلادياً، الموافق 1 محرم 1441 هجرياً.

خسر الشياطين الحُمر على ملعبه وسط جماهيره في ثالث جولات البريمرليج أمام ساوثهامبتون بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي استضافها ملعب "أولد ترافورد"، مسرح الأحلام، واستهل الفريق مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا العام بشكل رائع حيث استطاع أن يسقط تشيلسي برباعية نظيفة، قبل أن يتعادل مع وولفرهامبتون فى الجولة الثانية، ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد أربع نقاط من فوز وتعادل وحيد.

على الجانب الآخر قدم فريق ساوثهامبتون موسم جيد إلى حد ما في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، حيث أختتم الفريق في الموسم في المركز السادس عشر برصيد 39نقطة، بعد أن نجح في تحقيق 9 انتصارات وتعادل في 12 مباراة وتلقى 17 خسارة طوال مشواره في البريمرليج، حي بدأ الفريق بداية لايحسد عليها، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 3 مباريات، لم يستطع تحقيق الانتصار سوى في مباراة وحيدة وكانت امام برايتون بهدفين دون رد، وبهذا الإنتصار يحتل ساوثهامبتون المركز السابع عشر برصيد 3 نقاط .

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موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد ساوثهامبتون والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة ساوثهامبتون - مانشستر يونايتد ساينت ماري السبت 31أغسطس 2019،

1 محرم 144،

13:30 مصر، 14:30 السعودية لم يحدد beIN SPORTS HD 2



