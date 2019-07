موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد الإنتر، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

محمد مصطفي

يفتح استاد الملعب الوطني بسنغافورة أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين مانشستريونايتد وإنتر ميلان يوم السبت 20 يوليو 2019 ميلادياً، الموافق 17 ذو القعدة 1440 هجرياً، وذلك في لقاء ودي ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الكروي الجديد 2019-20

تغلب مانشستر يونايتد في ثاني مبارياته التحضيرية على حساب فريق ليدز يونايتد بأربعة أهداف نظيفة في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على ملعب أوبتاس، وشهد هذا اللقاء مشاركة عناصر لم تشارك بشكل أساسي في مباريات الفريق الرسمية، ويأتي هذا اللقاء الودي في إطار الاستعداد للموسم المقبل وكفرصة للمدير الفني النرويجي، أولي جونار سولشاير، للوقوف على نقاط القوة والضعف بفريقه قبيل خوض مشوار طويل يتضمن منافسات البريميرليج والدوري الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزية وكأس الرابطة.

يسعى المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي لتعزيز قوة "النيراتزوري" قبل انطلاق الموسم الجديد، ليتمكن من المنافسة في كافة البطولات التي يشارك بها محليا وقاريا، وظهر إنتر ميلان في الموسم المنصرم بشكل أفضل كثيراً من سنوات سابقة حيث أنهى بطولة الدوري في المركز الثالث، ليشارك في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد، وكان الفريق قد ودع البطولة الأخيرة من دوري المجموعات بعدما أوقعته القرعة في مجموعة صعبة مع توتنهام الإنجليزي صاحب وصافة البطولة، وبرشلونة الإسباني الذي وصل للمربع الذهبي بدوره.

الغيابات والتشكيل المتوقع لمانشستريونايتد

لا يوجد غيابات في صفوف مانشستر يونايتد في هذا اللقاء أمام فريق الإنتر، وستكون جميع العناصر متاحة أمام المدرب أولى سولشاير.

