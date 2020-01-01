موعد مباراة مانشستر يونايتد وإشبيلية في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد إشبيلية في نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين؟

يلتقي مانشستر يونايتد مع نظيره إشبيلية في قمة كبيرة منتظرة ستجمع بينهما على ملعب راين إنيرجي شتاديون بمدينة كولن الألمانية ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

مشوار مانشستر يونايتد لنصف النهائي كان سهلًا بعض الشيء، إذ اجتاز عقبة لاسك لينتس بسبعة أهداف لهدف بمجموع المباراتين، ثم التقى مع كوبنهاجن في ربع النهائي وفاز عليه بهدف نظيف في الأوقات الإضافية.

أما النادي الأندلسي فمشواره كان أصعب بوضوح، ففي البداية كان عليه المرور من فريق قوي مثل روما وقد كان له مراده بهدفين نظيفين، ثم تمكن من خطف الانتصار من وولفرهامبتون بهدف في الثواني الأخيرة في ربع النهائي.

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وتحمل المباراة طابعًا ثأريًا بالنسبة للشياطين الحمر بعدما كان إشبيلية سببًا في خروجهم المفاجئ من دوري أبطال أوروبا الموسم قبل الماضي من دور الـ16 في أحد أكبر مفاجآت البطولة ربما عبر تاريخها.

هذا الطابع الثأري يتبلور فيما قاله أولي جونار سولشاير، مدرب المانيو، عندما أكد أنه سيدخل المباراة ودافعه الأول هو الانتقام مما فعلته كتيبة مونتيلا آنذاك بقيادة المهاجم وسام بن يدر.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد إشبيلية والقنوات الناقلة..

ما هو موعد مباراة مانشستر يونايتد وإشبيلية؟

ستقام مباراة مانشستر يونايتد وإشبيلية مساء الأحد الموافق 16 أغسطس 2020، الموافق 26 ذو الحجة 1441 هجريًا على ملعب كولن.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وإشبيلية؟

تُنقل فعاليات بطولة الدوري الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حصريًا على شبكة قنوات beIN Sports، وقد خُصصت القناة رقم 1 لنقل مباراة مانشستر يونايتد وإشبيلية.

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة مانشستر يونايتد - إشبيلية راين إنيرجي الأحد 16 أغسطس 2020،

26 ذو الحجة 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1

ما هو التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد؟

سيغيب عن مانشستر يونايتد في مباراة الدوري الأوروبي القادمة ضد إشبيلية فيل جونز للإصابة، ولن يغيب أي لاعب آخر.

من المتوقع أن يبدأ سولشاير بروميرو في حراسة المرمى، دالوت وماجواير وبايلي وويليامز في الدفاع، ماكتوميناي وبوجبا وفيرنانديش ولينجارد ومارسيال في الوسط، وراشفورد في الهجوم.

التشكيل | 4-2-3-1

سيرخيو روميرو

براندون ويليامز - إيريك بايلي - هاري ماجواير - ديوجو دالوت

بول بوجبا - سكوت ماكتوميناي

أنتوني مارسيال - برونو فيرنانديش - جيسي لينجارد

ماركوس راشفورد

ما هو التشكيل المتوقع لإشبيلية؟

لن يغيب عن إشبيلية في المباراة ضد مانشستر يونايتد الدوري الأوروبي أي لاعب للإصابة أو الإيقاف..

سيبدأ لوبيتيجي بنافاس وكارلوس وكوندي وريجيلون في الدفاع، خوردان وبانيجا وجوديلي في الوسط، أوكامبوس ومنير ودي يونج في الهجوم.