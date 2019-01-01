موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا في الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، والقنوات الناقلة للمباراة والتشكيل المتوقع..

يفتح ملعب الأولد ترافورد أبوابه لاستضافة مباراة قوية من قمم الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما يستضيف مانشستر يونايتد نظيره أستون فيلا، في المباراة المقرر لها يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر 2019، الموافق 4 ربيع الآخر 1441.

المباراة التي تُقام ضمن فعاليات الجولة الرابعة عشر من البريميرليج لها أهمية خاصة بالنسبة لمانشستر يونايتد، والذي يسعى جاهدًا لاستعادة نغمة الانتصارات بعد التعادل الأخير المخيب للآمال أمام شيفيلد يونايتد بثلاثة أهداف لكل فريق.

ولم تكتفِ كتيبة المدرب أولي جونار سولشاير بالتعادل في الدوري، إذ هُزمت في الدوري الأوروبي بهدفين مقابل هدف من أستانا، في المباراة التي خاضها المانيو باللاعبين الشباب، ولكن بالتأكيد فإن الهزيمة لم تكن مرضية بالنسبة لجمهور الشياطين الحمر.

بالتالي، فإن مباراة أستون فيلا هي محورية لا سيما وأنها تقام داخل ملعب مانشستر يونايتد، ولن تقبل الجماهير أي نتيجة سوى الانتصار والثلاث نقاط من أجل التحسن في جدول الترتيب، فالفريق حاليًا يحتل المركز التاسع برصيد 17 نقطة فقط.

في الوقت نفسه فإن أستون فيلا يُقدم موسمًا مقبولًا حتى الآن وقد كان ندًا قويًا لأغلب الفرق الكبيرة هذا الموسم، مما يجعل مهمة المانيو أصعب، فالفريق الصاعد من التشامبيونشيب حقق 14 نقطة وياتي من انتصار رائع أمام نيوكاسل بهدفين لهدف.

الآن نتعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع لكلا الفريقين.

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موعد مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة مانشستر يونايتد - أستون فيلا الأولد ترافورد الأحد 1 ديسمبر 2019،

4 ربيع الآخر 1441،

18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية كريج باوسون beIN SPORTS HD 2

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الغيابات والتشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد

سوف يفقد مانشستر يونايتد نجمه بول بوجبا ونيمانيا ماتيتش للإصابة، إلى جانب إيريك بيلي وسكوت مكتوميناي وفوسو منساه وديجو دالوت للإصابة أيضًا.

ويتوقع أن يعتمد المدرب أولي جونار سولشاير على طريقته المعتادة (4-3-3) حيث دي خيا يحمي العرين الأحمر وماجواير وليندلوف كقلبي دفاع مع منتصف ملعب يقوده فريد وبيريرا وفي الأمام الثلاثي راشفورد ومارسيال ودانيل جيمس.

التشكيل | 4-2-3-1

دافيد دي خيا

براندون ويليامز - هاري ماجواير - فيكتور ليندلوف - وان بيساكا

بيريرا - فريد

دانيل جيمس - جيسي لينجارد - مارسيال

ماركوس راشفورد



الغيابات والتشكيل المتوقع لأستون فيلا

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لن يغيب عن فريق أستون فيلا فى هذه المباراة أمام ليفربول أي لاعب بسبب للإصابة أو الإيقاف، وستكون كل العناصر متاحة أمام المدرب دينيسي سيمث.

لا يغير المدرب صاحب 48 عامًا في تشكيلته كثيرًا كما هو معروف، وسيدفع في حراسة المرمى بتوم هيتون، وبيورن انجلز ونيرون منجس فى قلب الدفاع، وفي الأمام سيعتمد على ويسلي موراييس

التشكيل | 4-1-4-1

توم هيتون

فريدريك جولييرت - بيورن انجلز - نيرون منجس - ماثيو تارجيت

مارفيلوس تاكامبا

محمود حسن تريزيجيه - دوجلاس لويز سواريس - جون ماكين - جاك جراليش