موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد أرسنال، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة ضد أرسنال في الجولة السابعة من الدروي الإنجليزي 2019-20، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

أحمد جمال

يحل أرسنال ضيفاً على مانشستر يونايتد على ملعب الأولد ترافورد في قمة مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي 2019-20، وذلك يوم الاثنين القادم 30 سبتمبر 2019 ميلادياً، الموافق 1 صفر 1441 هجرياً.

يدخل الشياطين الحُمر المُباراة وهم قادمون من فوز صعب أمام رودكال ببطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية، والذي يُبشر باستمرار المستوى السيء والضعيف للفريق، ويحتل الفريق المركز الثامن برصيد 8 نقاط، حيث انتصر في مباراتين فقط من ضمن 6 جولات، وكانت الجولة السابقة من الدوري الإنجليزي 2019-20 على غير المتوقع حيث هُزم مانشستر يونايتد بهدفين دون رد على يد وست هام، وفي ظل هذا المستوى من المتوقع إقالة المدرب أوله جونار سولشاير إذا لم يقدم مستوى معقول على الأقل في المباراة القادمة.

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على الجانب الآخر فقد قدم أرسنال مستوى رائع في المباراة السابقة من بطولة كأس رابطة الأندية، حيث انتصر بخمسة أهداف دون رد على نوتينجهام فورست، وعلى الرغم من المشاكل التي يعيشها الجانرز والمستوى الغير مُرضي للجماهير، ولكن يحتل الفريق المركز الرابع برصيد 11 نقطة ومازال الفريق يجتهد للعودة إلى المسار الصحيح.

وفي هذا التقرير يقدم لكم جول النسخة العربية كل ما تريد معرفته عن مباراة مانشستر يونايتد القادمة ضد أرسنال في إطار الجولة السابعة من البريميرليج، الموعد، الحكم، القناة الناقلة والتشكيل المتوقع.

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موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد أرسنال والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة مانشستريونايتد - أرسنال ملعب أولد ترافورد الاثنين 30 سبتمبر 2019،

1 صفر 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية كيفين فريند beIN SPORTS HD 11

الغيابات والتشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد

سيفتقد فريق مانشستر يونايتد في لقاء أرسنال القادم لكلً من ماركوس راشفورد، ديوجو دالوت وأنخيل جوميز بسبب الإصابة، بينما لن يفتقد الفريق لأي لاعب آخر.

عندما تكون فرصة الهدف متاحة، جرينوود لا يفرق بين القدم اليمنى واليسرى! 👣 #يونايتد pic.twitter.com/PJSK6jJZQx — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) September 26, 2019

سيدخل المدرب النرويجي هذه المباراة بنفس الأسماء الأساسية التي يعتمد عليها مع بعض التعديلات الطفيفة، ومن المتوقع أن يعتمد على ليندلوف وماجواير في مركز قلب الدفاع، وسيقود خط هجوم الشياطين الحُمر الثلاثي أنتوني مارسيال الذي عاد من الإصابة ومن المتوقع الإعتماد عليه في ظل ظروف المباراة الصعبة، ومعه كلً من دانيال جيمس وجيسي لينجارد.



التشكيل | 4-3-3

دافيد دي خيا

أشلي يونج - هاري ماجواير - فيكتور لينديلوف - آرون وان بيساكا

بول بوجبا - نيمانيا ماتيتش - تاهيث تشونج

أنتوني مارسيال - جيسي لينجارد - دانيال جيمس

الغيابات والتشكيل المتوقع لأرسنال

سيغيب عن المباراة ألكسندر لاكازيت الذي مازال يُعاني من الإصابة حتى الآن، كما سيغيب اللاعب إيميل سميث رووي أيضاً بداعي الإصابة، كما سيفتقد أرسنال لخدمات الظهير الأيمن أينسلي مايتلاند نيلس لحصوله على البطاقة الحمراء في مباراة الجانرز ضد أستون فيلا.

Welcome to Stadium, @KieranTierney1 😎



🎞 Here's a compilation of some of KT's best moments on his debut... pic.twitter.com/8SGOo26Mx0 — (@Arsenal) September 25, 2019

سيدخل المدرب أوناي إيمري بنفس تشكيل الذي اعتاد عليها منذ توليه مهمة تدريب الفريق، و سيعتمد على دافيد لويز وسوكراتيس باباستاثوبولوس كثنائي قلب دفاعي، وسيتولى قيادة هجوم أرسنال في هذا اللقاء بيير إميريك أوباميانج، وخلفه كلً من بوكايو ساكا، داني سيبايوس ونيكولا بيبي، كما من المتوقع أنه سيتم الدفع باللاعب كالوم تشامبرز كظهير أيمن بدلاً من أينسلي مايتلاند الغائب عن اللقاء بسبب الإيقاف.

التشكيل | 4-3-3