موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي

تعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد أرسنال في الجولة 21 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، ما هي القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع

يستقبل ملعب الإمارات قمة مباريات الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز في المواجهة المرتقبة بين أرسنال ومانشستر يونايتد، وذلك يوم الأربعاء 1 يناير 2020 ميلاديًا، الموافق 6 جمادي الأول 1441 هجريًا، في لقاء عنوانه الصراع على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا والتي اقترب الشياطين الحمر منها مؤخرًا.

اعتاد مانشستر يونايتد على الظهور بشكل طيب للغاية في المباريات الكبرى مع سولشار، بسبب اعتماد الفريق على المرتدات واستغلال سرعات الثلاثي راشفورد، مارسيال ودانييل جيمس، وهو ما يمثل ارتياحًا كبيرًا لجماهير الفريق في مثل هذه المباريات حتى وإن كانت تُقام خارج ملعب أولد ترافولد.

في المقابل، يسعى المدير الفني الجديد لأرسنال وهو أرتيتا لإثبات نفسه سريعًا لدى الإعلام وجمهور الجانرز، إذا ما تمكن من تحقيق ما أخفق فيه مع مانشستر سيتي عندما كان مساعدًا لبيب جوارديولا الذي خسر ديربي مانشستر هذا الموسم على ملعبه ووسط جماهيره، ولكنه اختبار ليس سهلًا أبدًا للمدرب الإسباني.

الآن نتعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد أرسنال، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع..

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موعد مباراة أرسنال ضد مانشستر يونايتد والقنوات الناقلة