موعد مباراة مانشستر سيتي ضد يوكوهاما، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

محمود جمال

يفتح استاد يوكوهاما أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين مانشسترسيتي ويوكوهاما يوم السبت 27 يوليو 2019 ميلادياً، الموافق 24 ذو القعدة 1440 هجرياً، وذلك في لقاء ودي ضمن تحضيرات السيتيزنس للموسم الكروي الجديد 2019-2020.

حقق الأزرق السماوي فوز كبير عل حساب فريق كيتشي بسداسية مقابل هدف، في مباراة جمعت بينهم يوم الأربعاء على هونج كونج، أما عن الموسم المنصرم فيعتُر هو واحد من أفضل الموسم للفريق بعدما حقق ثلاث بطولات محلية، الدوري الإنجليزي بعد أن جمعوا 97 نقطة طوال مشوارهم، وتحقيق كأس رابطة الأندية الإنجليزية بعد انتصار في المباراة النهائية على حساب تشيلسي، ثم أضاف مانشستر سيتي لخزائنه بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بتحقيق الفوز على حساب فريق واتفورد في النهائي.

يعد فريق يوكوهاما هو أحد الفرق التي تنافس في دوري الدرجة الأولى الياباني، ويأتي الفريق في وصافة جدول الترتيب برصيد 39 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط فقط عن فريق إف سي طوكيو المتصدر حاليًا الجدول، فمنذ انطلاة الموسم الحالي خاض الفريق 20 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 12 مباراةـ وتعادل في ثلاث، وخسر خمس مواجهات.

لن يغيب عن مانشستر سيتي فى هذا اللقاء الودي أمام فريق يوكاهاما أي لاعب بسبب الإصابة، وسيكزن الفريق كامل العدد وجميع العناصر متاحة أمام المدرب بيب جوارديولا.

