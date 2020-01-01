موعد مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الجديد 20/21، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يستعد نادي مانشستر سيتي لبدء رحلته للمنافسة على بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ويخوض أول لقاء له في الجولة الثانية بعد تأجيل مباراته الأولى أمام أستون فيلا.

يستضيف وولفرهامبتون لقاء قوي على أرضه، يشتهر الولفز بالعند والندية خاصةً في اللقاءات الكبيرة، وبعد فوزه على شيفيلد يونايتد في المباراة الأولي بنتيجة 2/0، فسيوف يخوض اللقاء بمعنويات مرتفعة وأيضًا بجاهزية أعلى من السيتي الذي لم يخوض ولا لقاء ودي أو رسمي منذ خروجه من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليون.

المان سيتي بقيادة المدير الفني الكبير بيب جوارديولا دائمًا ماكان حاضرًا في المنافسة على الصدارة، ويحاول حصد أكبر عدد من الألقاب، لكن بالطبع الوضع يختلف هذا الموسم بعد الصفقات العديدة والتدعيمات الكبيرة التي قامت بها العديد من الأندية الإنجليزية، آخرها انتقال بيل إلى توتنهام.

المزيد من الفرق

في هذا التقرير سنتحدث عن كل ما يخص المباراة من موعد وقنوات ناقلة والتشكيل المتوقع....

ما هو موعد مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون؟

تقام المباراة يوم الإثنين 21 سبتمبر في تمام الساعة التاسعة والربع بتوقيت القاهرة، العاشرة والربع بتوقيت السعودية

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة مانشستر سيتي - وولفرهامبتون ستاد مولينيو الإثنين 21 سبتمبر 2020،

21:15 مصر، 22:15 قطر والسعودية beIN SPORTS HD

ماهو التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي؟

من المتوقع أن يبدأ بيب جوارديولا بالتشكيل الآتي : في حراسة المرمى : إيدرسون مورايش ، في خط الدفاع : فرناندو لويز، إريك جارسيا، ايميريك لابورت، في خط الوسط : كايل ووكر، رودريجو هيرنانديز، إلكاي جوندوجان، جواو كانسيلو، في الهجوم : كيفين دي بروين، رحيم ستيرلينج، جابرييل خيسوس

التشكيل | 3-4-2-1

إيدرسون مورايش - فرناندو لويز - إريك جارسيا - ايميريك لابورت

كايل ووكر - رودريجو هيرنانديز - إلكاي جوندوجان - جواو كانسيلو

كيفين دي بروين - رحيم ستيرلينج

جابرييل خيسوس



