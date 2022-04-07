موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي 2021-22 والقنوات الناقلة

تتركز كافة أنظار محبي الدوري الإنجليزي على ملعب "الاتحاد" في انتظار المباراة المرتقبة بين مانشستر سيتي وليفربول، في قمة الجولة 32 من المسابقة، والتي قد تحسم مصير لقب "البريمييرليج" في الموسم الحالي.

مانشستر سيتي، صاحب الأرض، يدخل المباراة وهو في صدارة جدول الترتيب، بعد أن حصل على 73 نقطة حتى الآن.

وفقد مانشستر سيتي خمس نقاط في آخر خمس مباريات من الدوري الإنجليزي، بعد الخسارة الدرامية أمام توتنهام بنتيجة 3-2، والتعادل السلبي أمام كريستال بالاس.

ليفربول من جانبه يدخل المباراة وهو يملك سلسلة رائعة من النتائج في الدوري الإنجليزي، بعد أن حقق الفوز في آخر 10 مباريات على التوالي، ولم يخسر في آخر 11 مباراة.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وذلك بعد أن جمع 72 نقطة، وهو ما يجعل المواجهة أمام مانشستر سيتي مصيرية في صراع اللقب.

جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي 2022 والقنوات الناقلة

والآن نتعرف سويًا على موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول؟

موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول هو يوم الأحد 10 أبريل 2022 على ملعب "الاتحاد" في مدينة مانشستر.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وليفربول؟

تبث فعاليات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فقط وحصريًا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس.

أما إذا لم تتمكن من متابعة المباراة عبرها، يمكنك متابعة البث المباشر الذي يقدمه موقع جول، والذي يبدأ قبل انطلاق المواجهة بنصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب مانشستر سيتي - ليفربول الأحد 10 أبريل 2022،

17:30 مصر، 18:30 السعودية beIN Sports HD 1 Premium الاتحاد

التشكيل المتوقع لليفربول

𝗨𝗻𝘀𝘁𝗼𝗽𝗽𝗮𝗯𝗹𝗲 from Martin Skrtel during our 4-1 win against Man City in 2015 💥#TBT | #MCILIV pic.twitter.com/JQrFjCgxgj — Liverpool FC (@LFC) April 7, 2022

التشكيل | 4-3-3

أليسون

أندي روبرتسون - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - ترنت ألكساندر آرنولد

نابي كيتا - فابينيو - تياجو

لويس دياز - ساديو ماني - محمد صلاح

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي

التشكيل | 4-3-3

إيدرسون

كايل ووكر - جون ستونز - إيميريك لابورت - جواو كانسيلو

كيفين دي بروينه - رودري - إلكاي جوندوان

رحيم ستيرلينج - فيل فودين - جاك جريليش