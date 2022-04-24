موعد مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2021-22 والقنوات الناقلة

يحتضن ملعب "الاتحاد" في مدينة مانشستر الإنجليزية، قمة كبيرة تجمع بين ريال مدريد ومانشستر سيتي في ذهاب الدور نصف النهائي من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2021-22.

ريال مدريد يحلم بمعانقة ذات الإذنين للمرة الرابعة عشر في تاريخه، وسيدخل نصف النهائي بعد مستويات كبيرة في دور الـ 16 أمام باريس سان جيرمان، وفوز على تشيلسي بخمسة أهدف مقابل أربعة في ربع النهائي.

أما مانشستر سيتي، يريد تحقيق اللقب الغالي للمرة الأولى في تاريخه، وسيعمل مع بيب جوارديولا على تحقيق الحلم هذا الموسم بعد الحصول على المركز الثاني في الموسم الماضي، وتغلب الفريق الإنجليزي على نظيره أتلتيكو مدريد في مباراة نصف النهائي بهدف دون رد.

جدول مباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2021-2022 والقنوات الناقلة

والآن نستعرض معًا موعد مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد؟

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد هو يوم الثلاثاء 26 أبريل 2022 على ملعب "الاتحاد".

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا حصريًا على قنوات بي إن سبورت، وستذاع مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد على beIN SPORTS PREMIUM 1.

يمكنك أيضًا متابعة المباراة عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب مانشستر سيتي - ريال مدريد الثلاثاء 26أبريل 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN SPORTS PREMIUM 1 الاتحاد



التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي

التشكيل | 4-3-3

إيدرسون رد

زينشينكو - روبن دياز - إمريك لابورت - كايل والكر

دافيد سيلفا - رودري - كيفين دي بروينه

رياض محرز - جابرييل خيسوس - رحيم ستيرلينج

التشكيل المتوقع لريال مدريد

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

مارسيلو- إيدير ميليتاو - ناتشو - داني كارباخال

لوكا مودريتش - كامافينجا- توني كروس

فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - فيديريكو فالفيردي