موعد مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2021-22 والقنوات الناقلة

يحل باريس سان جيرمان ضيفًا ثقيلًا للغاية على مانشستر سيتي على ملعب "الاتحاد"، في مباراة مهمة من أجل حسم التأهل بشكل رسمي وكذلك الانفراد بصدراة المجموعة الأولى قبل جولة من نهاية هذا الدور.

يدخل مانشستر سيتي المباراة وهو يتصدر الترتيب برصيد 9 نقاط بفارق نقطة عن باريس سان جيرمان بعد أن فاز في ثلاث لقاءات وخسر في المواجهة التي جمعته مع أثرياء فرنسا على ملعب حديقة الأمراء بهدفين نظيفين.

في المقابل، يتواجد البي إس جي في المركز الثاني وفي جعبته 8 نقاط، وسيبحث رجال بوتشينيو عن الفوز، لأنه في حال الخسارة وفوز كلوب بروج على لايبزيج، سيتقلص الفارق بينه وبين الفريق البلجيكي ثالث الترتيب إلى نقطة، مما يؤجل الصعود للجولة الأخيرة.

والآن نستعرض معًا موعد مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان؟

موعد مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان هو يوم الأربعاء 24 نوفمبر 2021 على ملعب "الاتحاد" موطن الفريق السماوي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا حصريًا على قنوات بي إن سبورت، وستذاع مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان على beIN Sports Premium 1.

يمكنك أيضًا متابعة المباراة عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب مانشستر سيتي - باريس سان جيرمان الأربعاء 24 نوفمبر 2021،



22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium الاتحاد



التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي

يعاني مانشستر سيتي من بعض الغيابات في تشكيلته للإصابة مثل فيران توريس وجاك جريليش، كما سيتم استبعاد دي بروين أيضًا بسبب إصابته بفيروس كورونا وكذلك بينجامين ميندي لأسباب غير رياضية.

ومن المتوقع أن يخوض المدرب الإسباني مواجهة باريس سان جيرمان بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-4-3

إيدرسون

جواو كانسيلو - روبين دياش - جون ستونز - كايل ووكر

جوندوان - رودري - بيرناردو سيلفا

فيل فودين - رحيم سترلينج - جابرييل جيسوس

التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان

بات في حكم المؤكد تواجد ميسي في مباراة السيتي بعد أن شارك في الجولة الماضية من الدوري الفرنسي بشكل طبيعي، ومن المحتمل أن يتواجد سيرخيو راموس في القائمة بعد أن شارك في التدريبات في الأيام الماضية، مع استمرار غياب دراكسلر ورافينيا للإصابة.

من المنتظر أن يخوض بوتشينيو مباراة مانشستر سيتي بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-3-3

كيلور نافاس

نونو مينديش - كيهرير - ماركينيوس - أشرف حكيمي

جورجينيو فاينالدوم - لياندرو باريديس - ماركو فيراتي

نيمار جونيور - كيليان مبابي - ليونيل ميسي