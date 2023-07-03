موعد مباراة مانشستر سيتي وآرسنال في الدرع الخيرية 2023

بلال محمد
Community Shield trophyGetty
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تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي وآرسنال في بطولة الدرع الخيرية 2023 والتي تقام على ملعب ويمبلي، وانطلاق الموسم الجديد للكرة الإنجليزية...

يحتضن ملعب "ويمبلي" مباراة كبيرة ومثيرة تجمع بين مانشستر سيتي، وآرسنال في بطولة الدرع الخيرية 2023، والتي تشهد انطلاق الموسم الجديد في الكرة الإنجليزية.

ويشارك مانشستر سيتي في البطولة بصفته بطلًا لبطولة الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي، عن موسم 2022-2023.

بينما سيدخل آرسنال المباراة بصفته وصيفًا للدوري الإنجليزي الموسم الماضي، إذ تنص قواعد الاتحاد الإنجليزي على مشاركه وصيف الدوري في بطولة الدرع الخيرية، إذا كان بطل الدوري هو نفسه بطل كأس الاتحاد.

ويقدم لكم "جول" في التقرير التالي كل ما تريدون معرفته عن مباراة الدرع الخيرية 2023 بين مانشستر سيتي وآرسنال، والقنوات الناقلة لهذه المباراة.

ما هو موعد مباراة مانشستر سيتي وآرسنال في الدرع الخيرية؟

موعد مباراة مانشستر سيتي وآرسنال في الدرع الخيرية 2023، هو يوم الأحد 6 أغسطس 2023، على ملعب ويمبلي.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وآرسنال في الدرع الخيرية؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث بطولات كرة القدم الإنجليزية بشكل حصري عبر شاشتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة المباراة الهامة للجمهور.

المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
مانشستر سيتي - آرسنالالأحد 6 أغسطس 2023،
18:00 مصر والسعودية		beIN Sports Premium HD1ويمبلي

ما هو سجل الفائزين ببطولة الدرع الخيرية عبر التاريخ؟

الفريقعدد الألقابسنة الفوز باللقب
مانشستر يونايتد211908, 1911, 1952, 1956, 1957, 1965, 1967, 1977, 1983, 1990, 1993, 1994, 1996, 1997, 2003, 2007, 2008, 2010, 2011, 2013, 2016
آرسنال161930, 1931, 1933, 1934, 1938, 1948, 1953, 1991, 1998, 1999, 2002, 2004, 2014, 2015, 2017, 2020
ليفربول161964, 1965*, 1966, 1974, 1976, 1977, 1979, 1980, 1982, 1986, 1988, 1989, 1990, 2001, 2006, 2022
إيفرتون91928, 1932, 1963, 1970, 1984, 1985, 1986, 1987, 1995
توتنهام71921, 1951, 1961, 1962, 1967, 1981, 1991
مانشستر سيتي61937, 1968, 1972, 2012, 2018, 2019
تشيلسي41955, 2000, 2005, 2009
وولفرهامبتون41949, 1954, 1959, 1960
ليدز يونايتد21969, 1992
ليستر سيتي21971, 2021
وست بروميتش21920, 1954
بيرنلي21960, 1973
نيوكاسل يونايتد11909
برايتون11910
بلاك بيرن11912
هيدرسفيلد11922
كارديف11927
شيفيلد يونايتد11935
سندرلاند11936
بولتون11958
ديربي11975
نوتينجهام فورست11978
بورتسموت11949
وست هام11964
أستون فيلا11981

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