موعد مباراة مانشستر سيتي وأولمبياكوس في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

يستقبل مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد نظيره أولمبياكوس اليوناني، وذلك لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

من الناحية النظرية، وضع السيتي قدمًا في دور الـ16 بالفوز في أول مباراتين مقابل تعثر البقية، وستكون مباراة أولمبياكوس فرصة موالية لإنهاء أي صراع محتمل على المرتبة الأولى.

أما النادي اليوناني الذي ينشط فيه المهاجم المصري أحمد حسن كوكا فيؤمن بحظوظه في إمكانية التأهل إلى ثمن النهائي في ظل تساويه بالنقاط مع بورتو، لذلك فأخذ نقطة من معقل السيتي سيكون بمثابة خطوة عظيمة لتحقيق هذا الحلم.

سيتي هذا الموسم ليس على ما يرام على الإطلاق وخصوصًا محليًا، فكتيبة بيب جوارديولا تواجه صعوبات في أغلب المباريات آخرها مباراة شيفيلد التي انتهت بفوز صعب وعصيب بهدف نظيف من توقيع كايل ووكر.

مهمة لن تكون سهلة للنادي الإنجليزي، وحلم كبير لزملاء كوكا يؤكد أن المباراة ستكون صعبة على الطرفين بكل الأحوال.

في هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة مانشستر سيتي وأولمبياكوس وما هي القنوات الناقلة؟

جوارديولا: لا أفكر في مواجهة ليفربول وعلينا التحسن في ذلك الجانب

موعد مباراة مانشستر سيتي وأولمبياكوس هو يوم الثلاثاء الموافق 3 نوفمبر 2020، الموافق 17 ربيع الأول 1442 هجريًا، على ملعب الاتحاد.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية

ستُذاع مباراة مانشستر سيتي ضد أولمبياكوس على قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لدوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط، وستخصص لها القناة رقم 2.

يغيب عن مانشستر سيتي عدد من اللاعبين بسبب الإصابة وهم أكي وميندي وفيرناندينيو وجيسوس وأجويرو.

