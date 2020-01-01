موعد مباراة مانشستر سيتي وآرسنال في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي وآرسنال في الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستضيف نادي مانشستر سيتي على ملعب ستاد الاتحاد نادي آرسنال ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك يوم السبت الموافق ١٧ أكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٨:٣٠ مساءً بتوقيت القاهرة، في واحدة من أقوى مباريات الدوري حيث تتسم مباريات الفريقين بالاثارة والندية دائماً وأبداً.

يحتل السيتي المركز ال١١ برصيد أربعة نقاط من ثلاث مباريات خاضها في المسابقة حتى الآن، حيث فوز وهزيمة وتعادل، كانت آخر لقاءاته في الدوري أمام نادي ليدز وانتهت المباراة بالتعادل ١-١، ويسعى لحصد نقاط المباراة الثلاثة ليصل إلى النقطة السابعة ويحتل المركز الرابع و يزاحم على المراكز الاولي كعادة الفريق في الدوريات السابقة.

أما نادي آرسنال فيحتل المركز الثامن برصيد ٦ نقاط من ثلاثة مباريات خاضها في البطولة حتى الآن، تمكن من تحقيق الفوز في مبارتين وتلقى هزيمة وحيدة تلقاها في مباراته أمام ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ويسعى الجانرز للحصول على نقاط المباراة حيث أن الفوز يمكنهم من الوصول إلى المراكز الأربعة الأولى، آخر لقاء جمع بين الفريقين كان في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي وانتهى بفوز الجانرز بهدفين مقابل لاشيء، محاولة كلاً من الفريقين الفوز بنقاط المباراة تزيد من قوة وحماسية اللقاء.

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ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد آرسنال؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق التلفزيونية الحصرية لنقل الدوري الإنجليزي الممتاز، ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر القناة رقم 1.

لكن يمكنك متابعة المباراة عن طريق الإنترنت من خلال خدمة البث المباشر التي يقدمها لك موقع جول ، والتي تبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.