موعد مباراة مانشستر سيتي ضد نورويتش سيتي، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة ضد نورويتش سيتي في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-20، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

محمود جمال

يفتح استاد كارو رود أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين مانشستر سيتي ونورويتش سيتي يوم السبت 14 سبتمبر 2019، الموافق 15 محرم 1441 هجريًا، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-20.

يعود أبناء بيب جوارديولا مرة آخرى للبطولة الإنجليزية الممتعة بعد إنتهاء مدة التوقف الدولي التي بدأت من يوم 2 سبتمبر الماضي وحتى 10 سبتمبر الموافق 11 محرم 1441، وكان قد حقق السيتيزنس فوز كبير على حساب برايتون برباعية دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الاتحاد، في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي، وبهذا الانتصار بقى الأزرق السماوي في وصافة جدول الترتيب برصيد عشر نقاط وبفارق نقطتين فقط عن ليفربول الذي حقق الفوز بثلاثة أهداف دون رد على حساب بيرنلي في نفس الجولة، جعلته يتصدر الجدول برصيد 12 نقطة.

كانت بداية نورويتش سيتي هذا الموسم صعبة وسيئة، ففي الجولة الأولى إصطدم بالريدز حامل لقب دوري أبطال أوروبا، وخسروا هذا اللقاء برباعية مقابل هدف، ثم حقق انتصار مثير على حساب نيوكاسل يونايتد في ثاني جولات البريميرليج بثلاثة أهداف مقابل هدف بملعب كارو رود، قبل أن يتذوقوا الخسارة الثانية من فريق تشيلسي بثلاثية مقابل هدفين، وفي الجولة الرابعة تلققوا هزيمة من أمام فريق وست هام بهدفين نظيفين.

مانشستر سيتي يدك شباك برايتون برباعية

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد نورويتش سيتي والقنوات الناقلة

جوارديولا يعزي لويس إنريكي في مؤتمر مواجهة برايتون

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة نورويتش سيتي - مانشستر سيتي استاد كارو رود السبت 14 سبتمبر 2019،

15 محرم 1441،

18:30 مصر، 19:30 السعودية لم يتحدد بعد beIN SPORTS HD 2

الغيابات والتشكيل المتوقع لمانشستر سيتي

سيستمر غياب الدولي الألماني ليروي ساني عن مانشستر سيتي أمام فريق نورويتش بسبب إصابته في مباراة الدرع الخيرية بقطع فى الرباط الصليبي، بالإضافة لبنجامين ميندي ايضًا لنفس السبب، ولن يغيب أي لاعب أخر بسبب الإيقاف.

Back in action this weekend! 🙌



How are you feeling ahead of Saturday's clash with the Canaries? 🤔



🔵 #mancity pic.twitter.com/tALdvOnVaq — (@ManCity) September 9, 2019

ومن المتوقع أن يبدأ جوارديولا المباراة بطريقته المعتادة مع الفريق منذ بداية الموسم، ولكنه بالتأكيد سيريح بعض اللاعبين الذين شاركوا مع منتخباتهم في فترة التوقف الدولي خوفاً من الإصابة، ومن المتوقع أن يكون التشكيل كالتالي:

التشكيل | 4-3-3

إيديرسون مورايش

أوليكساندر زينتشينكو - إيميريك لابورتي - نيكولاس أوتامندي - كايل وولكر

دايفيد سيلفا - رودريجو هيرنانديز - إيلكاي جوندوجان

رحيم ستيرلينج - سيرجيو أجويرو - رياض محرز

الغيابات والتشكيل المتوقع لنورويتش سيتي

سيفتقد نورويتش سيتي لخدمات كلً من توم ترايبول، جرانت هانلي، تيم كلوزه وكريتسوف زيمرمان بسبب الإصابة، بينما لن يفتقد لأي لاعب آخر قبل مواجهة مانشستر سيتي.

Teemu Pukki notched his fifth goal in his last four internationals last night! 👏 #ncfc https://t.co/9TTNqHcbvn — Norwich City FC (@NorwichCityFC) September 9, 2019

سيدخل المدرب دانييل فاركي صاحب الـ42 عامًا بنفس طريقته المعتادة التي قدم بها أداءً جيداً منذ بداية الموسم الحالي مع الحفاظ على إغلاق المساحات في الشق الدفاعي خشية من نتيجة كبيرة كما حدث في مباراة ليفربول، وفي ظل إصابة كلً من قلبي الدفاع كريستوف زيمرمان وجرانت هانلي من المتوقع أن يدفع باللاعب سام بيرام بجانب بين جودفري في قلب الدفاع، كما سيكون إبراهيم أمادو بديلاً لتود كانتويل المُصاب، وبالتأكيد سيدفع بتيمو بوكي أفضل مهاجم في شهر أغسطس كمهاجم وحيد في الأمام.

التشكيل | 4-2-3-1