موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

أبانوب صفوت

تنتظر مانشستر سيتي مواجهة صعبة للغاية في الدوري الإنجليزي الممتاز، عقب نهاية العطلة الشتوية في إنجلترا، تلك التي ستجمعه مع ليستر سيتي الذي ينافسه على المركز الثاني، وذلك يوم السبت 22 فبراير 2020 ميلاديًا، الموافق 28 جمادي الآخر 1441 هجريًا.

يحتل السيتي المركز الثاني برصيد 51 نقطة، ولكنه بعيد كثيرًا عن المتصدر ليفربول بفارق حوالي 22 نقطة، لذا يعتبر الهدف الأبرز لحامل اللقب في الوقت الراهن هو ضمان التأهل رسميًا لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

في المقابل، يسعى ليستر سيتي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل استرداد المركز الثاني، حيث يبتعد الثعالب عن السيتي بفارق نقطتين فقط، وهو ما يمكن تعويضه في المواجهة المباشرة التي ستجمعهما، وسيحاول فيها ليستر الثأر من الخسارة الثقيلة التي تعرض لها في الدور الأول على ملعب الاتحاد.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ليسترسيتي، القنوات الناقلة وأكثر من ذلك.

مانشستر سيتي يعلن إصابة ستيرلنج في أوتار الركبة

لن يغيب أي لاعب من مانشستر سيتي عن مواجهة ليستر سيتي، ويعد كل اللاعبين جاهزين لخوض المباراة عدا ساني الذي على الرغم من عودته للتدريبات ولكن لياقته البدنية لم تكتمل بعد.

سيواصل بيب جوارديولا اعتماده على طريقة 4/3/3 بتواجد إيدرسون في حراسة المرمى، أمامه الرباعي ووكر، لابورت، أوتاميندي وميندي وفي الوسط الثلاثي رودري، دي بروينه وجوندوجان وفي المقدمة الثلاثي محرز، سترلينج وأجويرو.

التشكيل | 4-3-3

إيدرسون

بينجامين ميندي - إيميريك لابورت - نيكولاس أوتاميندي - كايل ووكر

إيلكاي جوندوجان - رودري - كيفن دي بروينه

رحيم ستيرلينج - سيرجيو أجويرو - رياض محرز

يتواصل غياب نديدي عن صفوف ليستر سيتي للإصابة، كما سيفتقد الثعالب لخدمات بديله شودري في لقاء السيتي، بعد أن تعرض للطرد في مواجهة وولفرهامبتون بالجولة الماضية.

سيعتمد براندن رودجرز على طريقة 4/1/4/1 بتواجد شمايكل في حراسة المرمى، أمامه الرباعي بيريرا، سوينكو، إيفانز وبن تشلويل وفي الوسط دينيس برايت وأمامه الرباعي ألبرايتون، تيليمانس، ماديسون وبارنز وفي المقدمة جيمي فاردي.

"Whether teams are fighting relegation, fighting for the title, fighting for the or fighting for Europe, every point is massive now." 👀@Madders10 pre-#LeiMci ⤵️