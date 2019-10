موعد مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

محمد مصطفي

يفتح استاد سيلهرست بارك أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين كريستال بالاس ومانشستر سيتي يوم السبت 19 أكتوبر 2019، الموافق 20 صفر 1441 هجريًا، وذلك في إطار منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-20.

سقط الأزرق السماوي حامل لقب البريميرليج الموسم الماضي أمام وولفرهامبتون، بهدفين دون رد، في ملعب مولينيو، وذلك في إطار الجولة الثامنة من عمر المسابقة، ويحتل الفريق حاليًا المركز الثاني برصيد 16 نقطة، وبفارق ثماني نقاط عن الريدز أصحاب الصدارة، فحتى الآن خاض السيتيزنس 8 مباريات في الدوري الإنجليزي، حقق الفوز في 5 مواجهات، وتعادل في مباراة وتلقى هزيمتين.

يقدم كريستال بالاس موسمًا جيدًا إلى حد ما حتى الآن في بطولة الدوري، فكانت آخر مبارياته أمام وست هام يونايتد وحققوا الفوز بهدفين مقابل هدف، ويحتل الفريق حاليًا المركز السادس في ترتيب البريميرليج برصيد 14 نقطة، فمنذ انطلاقة الموسم لعب الفريق 8 مباريات، حقق الفوز في أربعة لقاءات، وتعادل في 2 وخسر مثلهما.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2019-20 | تامي أبراهام في الصدارة رفقة أجويرو بعد هدفة في ساوثهامبتون

جوارديولا: ليفربول لا يخسر النقاط لكننا لا نزال في أكتوبر

يفتقد مانشستر سيتي ليروي ساني، جون ستونز، كيفين دي بروينه، في مباراة كريستال بالاس، بسبب الإصابة، ولن يفتقد الفريق أي لاعب أخر بسبب الإيقاف.

#PEPTALK 🗣 High praise for @kylewalker2

ahead of #MCIWOL 🐺



🔵 #ManCity pic.twitter.com/T0xQo5l7T3

— Manchester City (@ManCity) October 4, 2019

من المتوقع أن يبدأ بيب جوارديولا اللقاء بالقوة الضاربة وطريقته المعتادة 4-3-3 من أجل تحقيق الفوز ومواصلة اللحاق بليفربول المتصدر للدوري الإنجليزي 2019-20 حتى الأن.

التشكيل | 4-3-3

إيدرسون

أوليكساندر زينتشينكو - نيكولاس أوتامندي - فرناندينيو - والكر

إيلكاي جوندوجان - رودريجو هيرنانديز- بيرناردو سيلفا

رحيم سترلينج - جابرييل جيسوس - رياض محرز

الغيابات والتشكيل المتوقع لكريستال بالاس

سيغيب عن فريق كريستال بالاس الفرنسي مامادو ساكو بسبب الإصابة، ولن يفتقد الفريق أي لاعب آخر بسبب الإيقاف.

🗣 Roy: "I think Raheem Sterling's maturity as a person has been commendable. Not only to score goals and perform for Manchester City, but shouldering the very heavy burden of off-the-field matters such as racism."



💻 https://t.co/TTogt6KZzQ

📱 Official club app#CPFC pic.twitter.com/bUlGZtZuXT