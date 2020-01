موعد مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

ندى الشافعي

يلتقى عملاق كرة القدم الإنجليزية مانشستر سيتي بنظيره كريستال بالاس يوم السبت 18 يناير 2020 الموافق 23 جمادى الأولى 1441 هجريًا على ملعب الاتحاد فى مدينة مانشستر، وذلك ضمن مباريات الأسبوع 23 من مسابقة الدوري الإنجليزي .

وعلى الرغم من الفارق الكبير فى النقاط بين الفريقين، إلا أن هذا اللقاء سيكون هامًا وصعبًا على السيتيزنس، وذلك لتألق نسور أمام الكبار ورغبة جوارديولا في الحفاظ على المركز الثاني، والذي عاد إليه بعد الفوز على أستون فيلا بستة أهدافٍ لهدف في الجولة السابقة.

يمتلك مانشستر سيتي 47 نقطة تواجد بهم في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، جمعهم من 15 انتصار وتعادلين و5 هزائم، ولا يفصله عن ليستر سيتي صاحب المركز الثالث إلا نقطتين فقط، لذا سيكون عليه الفوز على الفريق اللندني خاصةً حتى لا يخسر مزيد من النقاط تبعد ليفربول المتصدر عنه أكثر.

تعادل كريستال بالاس في آخر مبارياته في الدوري الإنجليزي مع آرسنال بهدفٍ لمثله، ليتواجد بذلك في المركز التاسع في ترتيب البريميرليج برصد 29 نقطة، جمعهم من 7 انتصارات و8 تعادلات، وقد خسر الفريق منذ بداية الموسم 7 مبارياتٍ أيضًا.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس، القنوات الناقلة وأكثر من ذلك.

هل يمتلك ليفربول تشكيلاً أقوى من مانشستر سيتي حقًا؟!

تستمر مشكلة مانشستر سيتي الدفاعية في التواجد مع استمرار غياب إيميريك لابورت بداعي الإصابة، ويغيب أيضًا ليروي ساني المصاب منذ بداية الموسم.

Running and jumping all over Wednesday's training session! 🏃‍♂️



🔵 #ManCity pic.twitter.com/DAH68xTE3G