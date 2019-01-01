موعد مباراة مانشستر سيتي ضد شاختار، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي ضد شاختار دونيستك الأوكراني في دوري أبطال أوروبا، وما هي القنوات الناقلة، والتشكيل المتوقع والغيابات لكلا الفريقين..

يستعد مانشستر سيتي لمباراة جديدة مهمة، عندما يستضيف فريق شاختار دونيستك الأوكراني، على ملعب الاتحاد مساء الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر 2019، الموافق 29 ربيع الأول 1441 هجريًا، في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

كتيبة المدرب بيب جوارديولا ضمنت التأهل إلى الدور ثمن النهائي باحتلالها المركز الأول برصيد 10 نقاط، لكن هذه المباراة هامة للغاية بالنسبة لهم من أجل ضمان الصدارة وبالتبعية الحصول على قرعة أسهل مع أحد أصحاب المركز الثاني.

في الوقت نفسه فإن المباراة تشكل أهمية مطلقة بالنسبة للفريق الأوكراني، والذي يسعى للانتصار من أجل حجز مقعد في دور الـ16، لا سيما وفي ظل المنافسة الشرسة التي تجمعه بدينامو زغرب، حيث يمتلك كل منهما 5 نقاط.

لذلك، فيتوقع أن تكون المباراة ممتلئة بالندية والإثارة من الطرفين، فجوارديولا ليس سعيدًا بتعادل فريقه في الجولة الماضية أمام أتلانتا، في الوقت الذي سيدخل شاختار فيه للمباراة بهدف الفوز ولا شيء سواه مهما كان فارق المستوى بينهم وبين السيتي.

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الآن نتعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي ضد شاختار دونيستك، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع..

موعد مباراة مانشستر سيتي وشاختار دونيتسك

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة مانشستر سيتي - شاختار دونيستك ملعب الاتحاد الثلاثاء 26 نوفمبر 2019،

29 ربيع الأول 1441،

22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية لم يحدد بعد beIN SPORTS HD 2

مواعيد مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا 2019-20، القنوات والغيابات

الغيابات والتشكيل المتوقع لمانشسترسيتي

يستمر غياب الدولي الألماني ليروي ساني بسبب إصابته بقطع فى الرباط الصليبي، بالإضافة بنجامين ميندي أيضًا لنفس السبب، وسيغيب كلاوديو برافو نتيجة الطرد الذي تلقاه أمام أتلانتا، أما البقية فهم جاهزون لهذه المباراة..

ومن المتوقع أن يبدأ جوارديولا المباراة بطريقته المعتادة مع الفريق منذ بداية الموسم، وسيدفع بالثنائي إيميريك لابورتي ونيكولاس أوتامندي في قلب الدفاع، وفي الخط الهجومي الثلاثي برناردو سيلفا، رحيم ستيرلنج، سيرجيو أجويرو



التشكيل | 4-3-3

إيديرسون مورايش

أوليكساندر زينتشينكو - جون ستونز - نيكولاس أوتامندي - كايل وولكر

إلكاي جوندوجان - رودريجو هيرنانديز

رحيم ستيرلينج - ديفيد سيلفا - برناردو سيلفا

سيرجيو أجويرو

الغيابات والتشكيل المتوقع لشاختار

لن يفتقد الفريق أي لاعب بسبب الإصابة أوالإيقاف فى مباراة السيتيزين، وسيكون جميع العناصر جاهزة لهذه المواجهة الصعبة.

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سيعتمد المدرب لويس كاسترو على نفس الطريقة التي يعتمد عليها مع الفريق، وسيكون ميكولا ماتفيينكو وسيرهي ك في مركز قلب الدفاع، بينما سيقود هجوم الفريق في هذا اللقاء الثنائي إيريك ماكسيم تشوبو، بديلًا لكافاني

التشكيل | 4-2-3-1

أندريه بياتوف

إيسمايلي - ميكولا ماتفيينكو - سيرهي كريقتسوف - سيرهي بولبات

ألان باتريك - تاراس ستيانينكو

تايسون - مارلوس - ماتيوس كاردوسو مارتينز