موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة ضد ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي، وما هي القنوات الناقلة والغيابات والتشكيل المتوقع بالنسبة للفريقين؟

سيحل فريق مانشستر سيتي ضيفًا ثقيلًا على نظيره ساوثامبتون ، يوم الأحد، على أرضية ملعب سانت ماري، وذلك ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان السيتي قد حقق انتصاراً في الجولة الماضية على حساب ليفربول بطل النسخة الحالية من المسابقة بأربعة أهدافٍ مقابل لا شيء، وذلك بعد أن فقد قبل جولتين كل الفرص الممكنة في الفوز باللقب الذي تُوج به الريدز.

بينما تمكن فريق ساوثامبتون من التغلب على واتفورد بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

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ويحتل السيتيزنس المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 66 نقطة، فيما يحتل فريق القديسين المركز الرابع عشر برصيد 40 نقطة.

والآن نستعرض معًا موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ساوثامبتون، الغيابات والتشكيل المتوقع للفريقين..

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ما هو موعد مباراة مان سيتي ضد ساوثامبتون؟

ستٌقام مباراة مانشستر سيتي ضد ساوثامبتون يوم الأحد 5 يوليو 2020 الموافق 14 ذو القعدة 1441 هجرياً، وذلك على ملعب سانت ماري.

وستنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد ساوثامبتون؟

تمتلك قنوات بي إن سبورت حقوق نقل منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وسيتم نقل أحداث مباراة مان سيتي ضد ساوثامبتون على القناة الثانية beIN SPORTS HD 2.

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة ساوثامبتون - مانشستر سيتي ملعب سانت ماري الأحد 5 يوليو 2020،

14 ذو القعدة 1441،

20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports HD 2

ما هو التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي؟

وسيدخل مانشستر سيتي مواجهته أمام ساوثامبتون مفتقداً لإثنين من لاعبيه، وهما سيرخيو أجويرو الذي لايزال يُعاني من الإصابة، فضلاً عن فيرناندينيو الذي أوقف لمباراتين (قضى منها مباراة ليفربول) بسبب البطاقة الحمراء التي حصل عليها في مباراة تشيلسي.

ليلة سعيدة 😄 تصبحون على خير 💙😍



🔵 #السيتي pic.twitter.com/YrN6RSATLz — نادي مانشستر سيتي (@Cityarabia) July 2, 2020

وفيما عدا ذلك، ستكون كتيبة المدرب بيب جوارديولا جاهزة تمامًا لتحقيق الفوز على القديسين، حيث من المتوقع أن لا يغير الإسباني تشكيل المباراة عن تشكيل المباراة السابقة أمام الريدز.

التشكيل | 4-3-3 إيدرسون بنيامين ميندي - إيميرك لابورت - إيريك جارسيا - كايل ووكر إلكاي جوندوجان - رودري - كيفن دي بروينه رحيم ستيرلينج - جابرييل جيسوس - رياض محرز

ما هو التشكيل المتوقع لساوثامبتون؟

أما فريق ساوثامبتون فلن يعاني من أي إصابات قبل مباراة السيتي.

بينما ستكون باقي تشكيلة المدرب رالف هانزهاتل متاحة أمامه لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الأحد أمام مانشستر سيتي.